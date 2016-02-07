نیمه دوم بسکتبالی بازی کردیم/ خط حمله پرسپولیس زهردار است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در پایان دیدار برابر پرسپولیس که با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت، عنوان کرد: هر دو تیم کیفیت خوبی را در این مسابقه ارایه کردند. در دقایق ابتدایی خوب کار کردیم ولی پرسپولیس در ادامه بر بازی مسلط شد و به گل رسید. یک مقدار بازیکنان ما تحت تاثیر نام بزر گ پرسپولیس قرار گرفته بودند.

وی اضافه کرد: در نیمه دوم هم بازی بسکتبالی شد ولی فکر می کنم که وقتی پنالتی حریف را مظاهری مهار کرد تیم ما به بازی برگشت. در واقع این نقطه عطف بازی بود. ما بازی سنگینی را پشت سر گذاشتیم و واقعا باید به برانکو بابت این تیم تبریک گفت.

سرمربی تیم ذوب آهن درباره تغیرات این تیم در بازی با پرسپولیس گفت: در هر صورت نسبت به بازی استقلال فقط یک تغییر داشتیم. البته بازیکنانی داریم که همه در یک سطح قرار دارند. وقتی عقب افتادیم با تعدد بیشتری از مهاجمان بازی کردیم و کار را ریسکی کردیم ولی این تغییرات جواب داد و به گل رسیدیم. فکر می کنم که تعویض ها خیلی به ما کمک کرد.

گل محمدی درباره خط دفاعی تیمش عنوان کرد: واقعیت این است که پرسپولیس بازیکنان خوبی در خط حمله دارد که حمل توپ و ضرب توپ دارند و خوب هم سر می زنند. این خط حمله پرسپولیس برای هر خط دفاعی دردسر ساز است. ما روی گل اول تمرکز نداشتیم و با مشکلاتی مواجه شدیم.

وی درباره شانس قهرمانی در لیگ برتر بیان کرد: صحبت کردن درباره قهرمانی جز اینکه فشار زیادی روی بازیکنان ما وارد کند دستاورد دیگری ندارد. سعی ما این است که در تمرینات و مسابقات پیشرفت داشته باشیم. در هفته های پایانی می شود به قهرمانی فکر کرد ولی حالا پیشرفت برای ما مهم است. امسال قهرمان شدن خیلی سخت است و امتیازات زیادی از دست خواهد رفت و پیش بینی در این باره خیلی سخت است.