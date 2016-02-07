به گزارش خبرنگار مهر، حسین پریشان بعداز ظهر یکشنبه در جشن انقلاب مردم دامغان به میزبانی مسجد جامع این شهر اظهار داشت: برخی می خواهند در انتخابات هفتم اسفند ترکیب مجلس خبرگان رهبری را در راستای اهداف خود برهم بزنند.

وی اشاره ای به حضور قابل توجه داوطلبان با سلایق مختلف سیاسی در انتخابات سال جاری داشت و تصریح کرد: این مهم یکی از امتیازات انتخابات هفتم اسفند است و به شور و مشارکت هرچه بیشتر انتخابات کمک می کند.

برخی اظهار نظرها ریشه در فتنه سال ۸۸ دارد

عضو هیئت تحریریه هفته نامه صبح صادق خاطر نشان کرد: ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با برگزاری انتخابات شکل می گیرد و از این روی انتخابات در ایران از یک اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

پریشان با اشاره به اینکه برخی به دنبال دو قطبی کردن انتخابات هستند، افزود: مشارکت حداکثری در انتخابات مهم ترین راهبرد نظام است.

وی اضافه کرد: امروز ازسوی عده ای حرف هایی در باب انتخابات زده می شود که بیان آن ها ریشه در فتنه سال ۸۸ دارد.

رهبر انقلاب نزدیکترین فرد به بیت امام (ره) هستند

مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بابیان اینکه مقام معظم رهبری نزدیکترین فرد به بیت امام راحل هستند، اظهار داشت: به پروژه نفوذ دشمن و دشمن شناسی باید توجه جدی داشته باشیم و از آن غفلت نکنیم.

پریشان تصریح کرد: دکترین کلان آمریکا براندازی انقلاب اسلامی ایران است و از این روی آمریکا شیطان بزرگ است و به او نباید اعتماد کنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام (ره) طومار معادلات سیاسی جهانیان را بست و امروز انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلاب های جهان قابل مقایسه نیست.