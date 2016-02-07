دو نظامی سعودی در شهر «جیزان» کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، تک تیراندازهای یمنی امروز یکشنبه به سمت نظامیان سعودی مستقر در شهر مرزی «جیزان» آتش گشودند.

بر اساس این گزارش، تک تیراندازها نظامیان سعودی مستقر در پایگاه های «المعنق» و «مثعن» را هدف قرار دادند.

شاهدان عینی اعلام کردند که به دنبال تیراندازی تک تیراندازها دو نظامی سعودی کشته شدند.

از سوی دیگر، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به بمباران نقاط مختلف یمن از جمله استان های «صنعا» و «صعده» ادامه می دهند.

این در حالی است که حملات بی وقفه سعودی ها به مردم بی دفاع یمن طی حدود ۱۱ ماه گذشته بیش از هفت هزار شهید بر جای گذاشته است.

گفتنی است، پیشتر وزارت بهداشت یمن با صدور بیانیه ای در خصوص شمار قربانیان یمنی در جریان تجاوز نظامی رژیم سعودی اعلام کرده بود که شمار زیادی از آنها زن و کودک هستند.