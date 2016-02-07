مازندران درگاه فعالیت خارجی در حوزه فناوری ارتباطات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های ارتباطاتی در مازندران با اشاره به اینکه مازندران از استان‌های مهم کشور است، تصریح کرد: این استان به‌عنوان درگاه فعالیت خارجی در حوزه فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.

وی بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها و امکانات ارتباطی در مازندران تأکید کرد و گفت: با توجه به حضور گسترده گردشگران باید زیرساخت‌های ارتباطی استان تقویت شود.

به گفته واعظی، با افتتاح پروژه توسعه پهنای باند شبکه‌های ارتباطی مازندران ۱۱۲ گیگابیت پهنای باند اینترنت استان افزایش‌یافته است و با توجه به ظرفیت‌های استان نیاز است تا شبکه انتقال مناسب‌تری داشته باشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: افزایش پهنای باند استان مازندران می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کمک شایانی داشته باشد.

گفتنی است در ایام دهه فجر نیز بیش از سه هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال پروژه‌های زیرساختی فناوری اطلاعات در استان افتتاح‌شده است.