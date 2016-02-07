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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۲۶

سردار جزایری در جمع خبرنگاران:

انقلاب اسلامی از لحاظ نظامی در موقعیت ممتازی است

انقلاب اسلامی از لحاظ نظامی در موقعیت ممتازی است

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: امسال در سی و هفتمین سالگرد انقلاب اسلامی به لحاظ نظامی در یک موقعیت ممتاز قرار داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جزایری در حاشیه مراسم ترحیم سرلشگر محمد سلیمی که عصر امروز در مسجد نور تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در خصوص دستاوردهای نیروهای مسلح در آستانه سی و هفتمین سالگرد انقلاب اسلامی گفت: امسال در سی و هفتمین سالگرد انقلاب اسلامی به لحاظ نظامی در یک موقعیت ممتاز قرار داریم.

وی با بیان اینکه هم اکنون آثار این توانمندی در مقاومت مردم نبل و الزهرا مشخص است، افزود: با وجود همه تحریم ها و فشارها، نظام جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه به لحاظ دفاعی به دلیل اتکا به مسائل داخلی توانمندی داخلی و متخصصین خود در موقعیت خوبی قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم یک الگوی موفقی برای سایر دستگاههای کشور باشیم.

کد مطلب 3044428

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