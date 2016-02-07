۲ واحد صنعتی در قم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، در هفتمین روز از ایام الله دهه فجر، استاندار قم با حضور در شهرک صنعتی شکوهیه، دو واحد تولیدی عرقیات گیاهی (تولیدی و بسته‌بندی) و واحد تولیدی انواع شیرآلات بهداشتی اهرمی و چشمی و اتوماتیک را افتتاح کرد.

واحد تولید عرقیات گیاهی که صبح امروز به‌صورت رسمی افتتاح شد، ظرفیت سالیانه تولید هزار و ۵۴۰ تن عرقیات گیاهی را دارد. این واحد تولید عرقیات گیاهی از سال ۸۹ بنای آن آغازشده و در سال ۹۳ نیز توانست به‌صورت آزمایشی، خط تولید خود را راه‌اندازی کند.

واحد تولیدی عرقیات گیاهی در شهرک صنعتی شکوهیه در زمینی به مساحت ۴ هزار و ۳۰۰ متر مربع و زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع مشغول فعالیت است و سرمایه ثابتی که برای راه‌اندازی این مجموعه هزینه شده ۲۵ میلیارد ریال است.

همچنین ارزش ماشین‌آلات داخلی که در این واحد تولیدی به کار گرفته شده مبلغ ۷ میلیارد ریال است و در حال حاضر برای ۲۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

واحد تولید شیر آلات اهرمی و چشمی و اتوماتیک نیز دارای ظرفیت اسمی سالیانه محصولات تولیدی ۶۱ هزار عدد شیر آلات است که این واحد تولیدی بنای آن از سوم آبان ماه سال ۹۱ آغاز شده و در سال ۹۴ نیز به‌صورت آزمایشی خط تولید خود را راه‌اندازی کرد.

این واحد تولیدی که در شهرک صنعتی شکوهیه در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۷۸۰ متر مربع و زیر بنای هزار و ۵۵۰ متر مربع مشغول فعالیت است.

سرمایه ثابتی که برای راه اندازی این واحد تولید به کار رفته مبلغ ۲۰ میلیارد ریال و ارزش ماشین آلات داخلی که در این واحد به کارگرفته شده ۷ میلیارد ریال بوده و برای ۳۰ نفر نیز به صورت مستقیم و برای ۱۰۰ نفر به‌صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

تأکید بر هموار نمودن مسیر صادرات کالاهای تولید داخل

استاندار قم در مراسم افتتاحیه این واحدها طی سخنانی با تأکید بر عملگرایی مسئولان اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا صداقت گفتار خود را در مرحله عمل نشان دهند.

سید مهدی صادقی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و مشی دولت تدبیر و امید در بحث اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: ادارات دولتی با تسهیل سرمایه گذاری و رفع مشکلات قانونی بخش خصوصی می‌توانند در جهت تحقق این مهم کمک شایانی بنمایند.

نماینده عالی دولت در استان همچنین هموار نمودن مسیر صادرات کالاهای تولید داخل را در راستای افزایش اشتغال جوانان بسیار مهم برشمرد و گفت: امیدواریم با همت مضاعف بخش دولتی و خصوصی شاهد رشد و شکوفای بیش از پیش اقتصادی استان قم باشیم.

صرفه جویی در مصرف آب در راستای اقتصاد مقاومتی است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان نیز در این مراسم در سخنانی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزار و شیرآلات کاهنده مصرف آب گفت: با نصب دوش و سردوش‌های کاهنده مصرف می‌توانیم تا ۲۲ درصد در مصارف آب خانگی صرفه جویی کنیم.

عبدالحمید توکلی بینا ادامه داد: با نصب درفشان‌ها و وسائل کاهنده مصرف که از قیمت بسیار پایینی برخوردار هستند در مدارس و مساجد می‌توان ۲۰ تا ۸۰ درصد مصرف آب را کاهش داد ضمن اینکه در مصرف انرژی گاز و برق هم صرفه جویی محسوسی ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت هر مترمکعب آب در سبد هزینه ملی بین دو تا سه هزار تومان تمام می‌شود، به مصارف آب در حوزه‌های علمیه، مدارس و ادارات اشاره کرد و گفت: اگر تنها در این سه کاربری از وسائل و تجهیزات کاهنده از جمله شیرآلات هوشمند و اهرمی استفاده کنیم بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب سالیانه در مصرف آب صرفه جویی کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی تنها ناظر بر سرمایه‌گذاری برای تولید نیست، اظهار کرد: یکی از وجوه اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری برای کاهش هزینه‌ها است که صرفه جویی در مصرف آب در همین راستا است.

توکلی بینا با بیان اینکه باید به خشکسالی ایمان بیاوریم و اقدام عملی در این خصوص انجام دهیم، خواستار برنامه ریزی برای نصب شیرآلات کاهنده مصرف در ادارات استان به منظور کاهش مصرف آب شد.

وی دوره برگشت سرمایه در این خصوص را حداکثر سه سال عنوان کرد و افزود: در مدل اقتصادی که ما در شرکت آب و فاضلاب تعریف کردیم طی سه سال هزینه ای که بابت شیرآلات کاهنده مصرف انجام شود قابل برگشت است.