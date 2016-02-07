۱۰ داوطلب مجلس دهم در حوزه دهلران تایید صلاحیت شدند

به گزرش خبرنگار مهر، امیدعلی سبزی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع ۲۷ داوطلبی که برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه ثبت نام کرده بود در نهایت پس از سه مرحله بررسی ها توسط هیئت های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان ۱۰ نفر تایید صلاحیت شدند.

وی افزود: اعضای اصلی هیئت های اجرایی مجلس دهم در این حوزه شامل ۱۲۱ نفر عضو اصلی و ۵۵ نفر عضو علی البدل است.

سبزی تاکید کرد: تعداد عوامل اجرایی انتخابات در مجلس نهم در این حوزه انتخابیه چهار هزار نفر بود که در دوره دهم پیش بینی می شود عوامل اجرایی با توجه به اضافه شدن دو بخش به این حوزه انتخابیه به چهار هزار و ۲۰۰ نفر افزایش یابد.

وی ادامه داد: تعداد شرکت کنندگان واجد شرایط در انتخابات مجلس نهم در این حوزه انتخابیه ۱۱۴ هزار نفر بود ولی در این دوره پیش بینی می شود این تعداد به ۱۱۸ هزار نفر برسد.

فرماندار دهلران یادآور شد: در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی تعداد ثبت نام کنندگان ۱۷ نفر بود ولی در دوره دهم ۲۷ نفر ثبت نام کردند که نسبت به دوره قبل از رشد بیش از ۵۸ درصدی برخوردار است.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفند ماه همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.