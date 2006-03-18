به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اولين جلسه هم انديشي جوانان ستاد وزارت كشور صبح امروز در محل وزرات كشور برگزار شد و در اين مراسم مجيدي معاون اجتماعي و امور شوراهاي وزارت كشور، بلنديان معاون برنامه ريزي و پشتيباني وزارت كشور و همچنين حجت الاسلام شهاب مرادي رئيس گروه مشاوران جوان وزارت كشور سخنراني كردند.

مجيد رضا مجيدي به عنوان اولين سخنران اين جلسه با اشاره به مقوله پرسشگري به عنوان يكي از وظايف جوانان، تصريح كرد: اميدواريم كاري كه دولت نهم كرده و مشاوران جوان را براي تمام امور در نظر گرفته، بتواند در جهت تقويت سرمايه اجتماعي كشورمان حركت كند.

مجيدي با تاكيد بر اينكه وجود شكاف گفتماني ميان نسل ها درست نيست، تصريح كرد: چيزي كه هست نوعي اختلاف ادبيات است. هر زمانه اي ادبيات خاص خود را مي طلبد و براي تحقق اهداف انقلاب اسلامي بايد گفتگوي ميان نسل ها صورت گيرد.

معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور بر لزوم توليد و اشاعه ادبيات گفتگوي ميان نسل ها از ستاد وزارت كشور تاكيد كرد و گفت: استفاده از جوانان در دولت، ميدان دادن به جوانان براي آماده كردن آنها در راستاي در دست گرفتن مديريت هاي كشور در حوزه هاي مختلف است و بحث كادرسازي بعد از انقلاب اسلامي نيز به همين معنا است.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه معاونت شوراها يكي از عاملان اين شعار مهم دولت نهم باشد و نشان دهد نسل جوان استعداد گرفتن مسئوليت هاي مختلف را دارد.

بلنديان معاون برنامه ريزي وزارت كشور نيز در اين جلسه طي سخنان گفت: سياست و راهبرد اجرايي وزارت كشور تغيير تركيب جمعيتي پير در اين وزارتخانه است و اين سياست مي تواند در وزارت كشور تحرك ايجاد كند.

وي تصريح كرد: رويكرد ما رويكرد جوان گرايي است و اين رويكرد را كه شعار دولت نهم است در برنامه چهارم اجرايي خواهيم كرد.

وي گفت: اولين كار ما خارج كردن نيروهاي بالاي 50 سال از وزارت كشور و به كارگيري نيروهاي جوان است.

بلنديان با تاكيد بر انيكه در طول 5 سال آينده حدود 4 هزار نفر از نيروها بالاي 50 سال از اين وزارت خانه خارج خواهند شد افزود: كوتاه كردن اين زمان چالش ما با سازمان مديريت و برنامه ريزي است.

حجت الاسلام شهاب مرادي رئيس گروه مشاوران جوان وزارت كشور نيز در ادامه اين جلسه با اظهار اميدواري از اينكه حوزه مشاوران جوان وزارت كشور بتواند به نقش مشاوره در كشور كمك كند، تصريح كرد: مشكل موجود در حوزه اداري اين است كه هيچ كدام ما به عنوان يك فرد وضعيت مند تربيت نشده ايم و كار اجتماعي را بلد نيستيم و دليل آن هم اين است كه آموزش نديده ايم.

وي افزود: خيلي از كارهايي كه بايد در حوزه وزارت كشور روي دهد، نياز به دستور مسئولان ندارد و همين كه روحيه جوانان وزارتخانه تغيير كند تغييرات و تحولات اساسي را هم خواهيم داشت. بايد باور داشته باشيم كه تصميم سازي همواره وابسته به دستور از بالا نيست.

مرادي با اشاره به تشكيل جلسات مشاوران در آينده خاطرنشان كرد: ما از اين پس جلسات را ماهي يكبار برگزار خواهيم كرد و سعي هم بر اين است كه شكل جلسات از همايش خارج شود و همه حاضران در جلسه فرصت صحبت كردن را داشته باشند و بتوانيم پويايي كه سزاوار اين مجموعه است به دست آوريم.