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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۳۳

۸ طرح در زرین آباد و سراب میمه ایلام به بهره برداری رسید

۸ طرح در زرین آباد و سراب میمه ایلام به بهره برداری رسید

ایلام-به مناسبت دهه فجر، بهره برداری از هشت طرح در بخش های زرین آباد و سراب میمه در استان ایلام آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دهلران ظهر یکشنبه در آیین بهره برداری و کلنگ زنی این طرح ها اظهار کرد: برای اجرای این طرح ها در مجموع اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال به کار گرفته شده است.

علی مجلسی گفت: در دهه فجر، بلوار ورودی شهر پهله کلنگ زنی و ایستگاه پمپاژ میمه، مرکز پرورش بوقلمون و استخر پرورش ماهی در بخش زرین آباد نیز به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: بهره برداری از این طرح ها نقش مهمی در عمران شهری، اقتصادی و خدماتی این بخش دارد.

معاون فرماندار دهلران دهه فجر را فرصتی برای بیان دستاوردهای دولت به مردم دانست و افزود: مدیران باید در جهت اطلاع رسانی از خدمات دولت تدبیر و امید در همه عرصه ها به مردم دقت نظر داشته باشند.

معاون فرماندار دهلران تاکید کرد: برای اجرای طرح های بخش سراب میمه در زمینه عمرانی، اقتصادی و خدماتی هستند اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال هزینه شده است.

مجلسی افزود: احداث محوطه مرکز درمانی بخش سراب میمه شامل دیوار کشی، آسفالت و فضای سبز به طول دو هزار ۱۰۰ متر مربع، ایجاد غسالخانه شهر میمه با زیر بنای ۱۰۰متر مربع و ساختمان دهیاری گوراب بالا و تختان از جمله مهمترین این پروژه ها هستند.

وی از نهال کاری در سطح ۱۰ هکتار از اراضی منطقه خبرداد وافزود: برای این طرح نیز اعتباری بالغ بر ۱۴۰میلیون ریال از محل اعتبارات ملی در بخش سراب میمه هزینه شده است.

کد مطلب 3044441

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