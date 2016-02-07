تسلط بر «نبل» و «الزهرا»؛ دستاوردی بزرگ/موضع ضعیف معارضان

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه العهد، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان طی سخنانی ضمن تبیین ابعاد وحشی گری داعش در سوریه و عراق و ضدیت اقدامات این گروه با تعالیم آسمانی و قرآن کریم، اظهار داشت: از زمان شروع بحران سوریه در ۴ یا ۵ سال اخیر هنگامی که موضوع مقابله با گروه تروریستی داعش از سوی حزب الله مطرح شد عده ای این راهبرد را اشتباه خوانده و اعلام کردند که معارضان سوری به دنبال جنگ نیستند بلکه خواهان مشارکت در اداره سیاسی کشور هستند.

شیخ نعیم قاسم در همین زمینه تصریح کرد: اکنون حدود یک سال است که آمریکا و هم پیمانان آن در کشورهای جهان عرب اذعان می کنند که معارضان مسلح از کنترل خارج شده و به درد حکمرانی و مشارکت در امور سیاسی نمی خورند.

وی با تأکید بر اینکه آزادسازی دو شهرک شیعه نشین نبل و الزهرا یک دستاورد بزرگ محسوب می شود، افزود: ما تمامی مجاهدان از جمله قهرمانان ارتش سوریه و تمامی افراد دخیل در این موفقیت را عزیز می شماریم، زیرا این افراد مناطقی را آزاد کردند که قریب به ۷۰ هزار نفر از جمله مردان، زنان و کودکان ضمن محاصره شدید و کشنده، همواره در معرض شهادت قرار داشتند و زندگی شان تهدید می شد.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: ما انتظار تمجید از این دستاورد از سوی برخی دولت ها را داشتیم اما متاسفانه آنها از این اقدام ناراحت شده و به درد آمدند. زیرا تروریست های تکفیری یکی از مواضع استراتژیک خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه اینگونه دستاوردها در سوریه ادامه خواهد داشت و عقب گردی نیز در آن ایجاد نخواهد شد، افزود: به میزانی که معارضان وقت را تلف کنند هنگامی که به میز مذاکرات بازگردند موضعشان ضعیف تر خواهد بود. بنابراین به صلاح آنهاست که پیش از اینکه فرصت از دست رود به میز مذاکرات بازگردند.

نعیم قاسم گفت: تنها راه حل بحران سوریه راهکار سیاسی است، زیرا هرکس به دنبال اقدام نظامی باشد باید منتظر نتایج این چنینی باشد.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان ضمن تاکید بر اینکه همه در لبنان به دنبال ثبات هستند، افزود: ما هیچ گروهی را به مخالفت با این مسأله متهم نمی کنیم. تنها تروریست های تکفیری که در سال های اخیر دست به اقدامات تروریستی زدند که منجر به شهادت شماری از مردم لبنان و نیروهای امنیتی شدند، با ثبات در لبنان مخالف هستند.