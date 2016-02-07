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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۳۴

تونل قلاجه در ایلام ۸۰ درصد پیشرفت دارد

تونل قلاجه در ایلام ۸۰ درصد پیشرفت دارد

ایلام-مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: تونل قلاجه در ایلام ۸۰ درصد پیشرفت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین میرجعفریان ظهر یکشنبه در بازدید از طرح تونل قلاجه اظهار داشت: با ساخت این تونل بزرگ دو هزار و ۵۰۰ متری، ۱۳ کیلومتر از گردنه حادثه خیز قلاجه حذف می شود و تردد وسایل نقلیه به ویژه وسایل نقلیه سنگین در جاده ایلام - کرمانشاه و بالعکس روان تر انجام خواهد شد.

وی با اشاره به پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی این پروژه گفت: تونل قلاجه دومین تونل بلند ترازیتی کشور است و از لحاظ کار اجرایی، فنی و میزان حفاری در کشور رکورد دار است.

میرجعفریان گفت: تونل بزرگ قلاجه در مسیر جاده ایلام - کرمانشاه تا قبل از هفته دولت سال ۹۵ به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه مدت طولانی است عملیات اجرایی این تونل در دست انجام است، افزود: کمبود منابع مالی مهمترین مشکل و علت توقف کارهای این تونل بوده است.

کد مطلب 3044448

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