مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاکید شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم، بر موضوع حمل و نقل عمومی گفت: در سال اول فعالیت شورای چهارم، موضوع حمل و نقل عمومی به عنوان راهبرد شورای شهر در اولویت اول قرار گرفت.

وی با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر کافی نبودن زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و تاثیر آن بر آلودگی هوا گفت: کمبود منابع یا وابسته بودن اجرا به منابع شهرداری سرعت را کم کرده است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: الان سال سوم دولت است که با رکود رو به رو است و این موضوع سال به سال بیشتر شده است.

وی اضافه کرد: امسال 80 درصد درآمد شهرداری از محل تغییر کاربری‌ها و تثبیت کاربری‎ها بوده یعنی هیچ درآمدی نداشتیم. با این وضعیت شهرداری و شورا نمی توانند معجزه کنند.

طلایی با بیان این مطلب که حدفاصل سال گذشته تا امسال خطوط مترو و ایستگاه‌های قابل توجهی ایجاد شده است، گفت: از نگاه ما شهرداری در حوزه‌های عمرانی و حمل و نقل به نسبت حوزه‌های فرهنگی اجتماعی و خدماتی خوب عمل کرده است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این نکته که تعهدات شهرداری برای ساخت 30 کیلومتر خط مترو در سال همراه با یک پیش شرط بوده، افزود: در ابتدای شورای سوم شهرداری متعهد به ساخت ده کیلومتر خط مترو در سال شد، در اواسط شورا به 15 و اواخر تعهدش به 20 کیلومتر در سال رسید، مشروط بر اینکه منابع تامین شود.

وی افزود: به بیان دیگر شهرداری عنوان کرد این توانایی و ظرفیت در مدیریت شهری وجود دارد، مشروط به تامین منابع لازم.

طلایی با اشاره به تعهد شهرداری در شورای چهارم گفت: در سال دوم شورای چهارم آمادگی 30 کیلومتر خط مترو در سال اعلام شد اما مشروط و به پیوست تامین منابع.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اولویت اول ما مترو و حمل و نقل بوده وباید تاکید کنم با توجه به محدودیت‌های اعتباری پیشرفت بیش از این امکان پذیر نبوده است. ساخت هر کیلومتر مترو 250 میلیارد تومان اعتبار لازم است و شورای اسلامی شهر تهران از برداشتن پول و جابه‌جایی اعتبار از حمل و نقل به شدت مقاومت کرده و می‌کند.

طلایی در خاتمه با اشاره به آلودگی هوا گفت: همه ساله در این فصل سر و صداهای همه درباره آلودگی هوا در می‌آید و بلافاصه با رسیدن بهار همه صحبت ها و انتقادها فراموش می شود و این سیکل ادامه دارد.