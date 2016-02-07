استقلال خوزستان لیاقت پیروزی و گرفتن سه امتیاز را داشت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی پس از پیروزی تیمش برابر سایپا در هفته نوزدهم لیگ برتر گفت: ما در بازیهای قبلی مان دو شکست متوالی بدست آوردیم و با این حال روحیه بالا و جنگندگی بازیکنانمان در این مسابقه نشانگر این بود که لیاقت ۳ امتیاز را داشتیم و حیف بود که دست پر از این بازی خارج نشویم. در بازی گذشته هم ما می توانستیم پیروز باشیم اما خدا پاداش عملکرد خوبمان را امروز داد که توانستیم ۳ امتیاز را بگیریم. خوشبختانه هنگامی هم گل زدیم که دیگر حریف وقت جبران نداشت.

ویسی در خصوص درگیری خط هافبک دو تیم افزود: خط هافبک سایپا متشکل از بازیکنانی با تجربه بود و باید این بازی در میانه زمین درگیرانه دنبال می شد. آندرانیک تیموریان یکی از درگیرانه‌ترین بازیکنان آسیاست اما در دقایقی توانستیم برنده این درگیری ها ما باشیم و خوشحالم که در این بازی به پیروزی رسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان در پایان در رابطه با اینکه آیا آندرانیک تیموریان با افراد نیکمت نشین استقلال خوزستان درگیر شده بود یا خیر، اظهار کرد: اصلا چنین چیزی نبود. یکی از روی نیمکت ما معتقد بود که پرتاب برای تیم ما بوده است.