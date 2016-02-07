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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۳۵

شهردار زیار:

۴۵ پروژه عمرانی طی۲۱ ماه در شهر زیار اجرایی شد

۴۵ پروژه عمرانی طی۲۱ ماه در شهر زیار اجرایی شد

اصفهان- شهردار زیار گفت: از زمان تاسیس این شهرداری که ۲۱ ماه فعالیت داشته است، ۴۵ پروژه عمرانی در شهر اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول داوودی ظهر یکشنبه در آیین رونمایی از کتاب زیار اظهار داشت: سرانه بودجه عمرانی هر نفر در شهر زیار ۲۷۰ هزار تومان بوده که در ظرف ۲۱ ماه پس از تاسیس شهرداری این شهر، این سرانه هم‌اکنون به یک میلیون و هشت هزار تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر زیار رتبه نخست سرانه‌های عمرانی استان اصفهان را کسب کرده است، بیان داشت: احداث و تکمیل بلوار امام رضا (ع)، بلوار حافظ، جاده ساحلی حاشیه زاینده رود، پارک ساحلی بانو مجتهده امین و احداث فرهنگسرای پردیس از مهمترین پروژه‌های عمرانی زیار است.

شهردار زیار گفت: توافق و تفکیک اراضی مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، تعریض و تکمیل خیابان ولیعصر، لوله گذاری فضای سبز و مکانیزه کردن سیستم تحت فشار آبیاری سطح شهر، خرید و نصب دوربین مدار بسته کنترل نظارتی و ترافیکی در سطح شهر و جاده‌های برون شهری، زیرسازی و آسفالت معابر و کوچه ها از دیگر پروژه‌های عمرانی این شهر است.

وی تاکید کرد: همچنین در کنار پروژه‌های عمرانی و فرهنگی اقدام به جمع‌آوری و نگارش تاریخ و هویت شهر زیار و منطقه کردیم زیرا هویت ملی هر ملتی را با تاریخ، فرهنگ و ادب آن ملت می توان محک زد.

داوودی با اظهار اینکه یکی از عواملی که سبب اعتماد مردم به مسئولان می‌شود گزارش عملکرد و همچنین پاسخگویی به مردم است که این عوامل روند روبه رشد شهر را باعث خواهد شد، ادامه داد: قطعا پشتوانه انتخاب مردمی و این حسن اعتماد و از همه بهتر تعامل و همدلی و بی‌نظیر مسئولان محلی شهر، شهرستان و استان گره گشای مشکلات خواهد بود.

کد مطلب 3044464

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