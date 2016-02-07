۴۵ پروژه عمرانی طی۲۱ ماه در شهر زیار اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول داوودی ظهر یکشنبه در آیین رونمایی از کتاب زیار اظهار داشت: سرانه بودجه عمرانی هر نفر در شهر زیار ۲۷۰ هزار تومان بوده که در ظرف ۲۱ ماه پس از تاسیس شهرداری این شهر، این سرانه هم‌اکنون به یک میلیون و هشت هزار تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر زیار رتبه نخست سرانه‌های عمرانی استان اصفهان را کسب کرده است، بیان داشت: احداث و تکمیل بلوار امام رضا (ع)، بلوار حافظ، جاده ساحلی حاشیه زاینده رود، پارک ساحلی بانو مجتهده امین و احداث فرهنگسرای پردیس از مهمترین پروژه‌های عمرانی زیار است.

شهردار زیار گفت: توافق و تفکیک اراضی مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، تعریض و تکمیل خیابان ولیعصر، لوله گذاری فضای سبز و مکانیزه کردن سیستم تحت فشار آبیاری سطح شهر، خرید و نصب دوربین مدار بسته کنترل نظارتی و ترافیکی در سطح شهر و جاده‌های برون شهری، زیرسازی و آسفالت معابر و کوچه ها از دیگر پروژه‌های عمرانی این شهر است.

وی تاکید کرد: همچنین در کنار پروژه‌های عمرانی و فرهنگی اقدام به جمع‌آوری و نگارش تاریخ و هویت شهر زیار و منطقه کردیم زیرا هویت ملی هر ملتی را با تاریخ، فرهنگ و ادب آن ملت می توان محک زد.

داوودی با اظهار اینکه یکی از عواملی که سبب اعتماد مردم به مسئولان می‌شود گزارش عملکرد و همچنین پاسخگویی به مردم است که این عوامل روند روبه رشد شهر را باعث خواهد شد، ادامه داد: قطعا پشتوانه انتخاب مردمی و این حسن اعتماد و از همه بهتر تعامل و همدلی و بی‌نظیر مسئولان محلی شهر، شهرستان و استان گره گشای مشکلات خواهد بود.