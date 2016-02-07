نخستین دوره مسابقات قرآنی نیروهای مسلح استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات قرآنی نیروهای مسلح و کارکنان قضایی استان کرمانشاه امروز یکشنبه با شرکت ۵۵ قاری به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، سازمان‌ زندان‌های استان و سایر نهادهای نظامی و قضایی در محل سالن همایش‌های زندان مرکزی کرمانشاه برگزار شد.

این دوره از رقابت‌ها در رشته قرائت قرآن کریم و با شرکت قاریان برجسته از یگان‌های نظامی و انتظامی و نیز کارکنان قضایی استان همزمان با ایام‌الله دهه شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار شد.

مدیرکل زندان‌های کرمانشاه در این مراسم با تبریک دهه مبارک فجر قرآن کریم را کتاب راهگشا و نجاتبخش بشریت عنوان کرد و افزود: برگزاری محافل انس با قرآن سبب نورانیت بیشتر جامعه اسلامی خواهد شد و بیش از پیش در این زمینه باید فعال باشیم.

اژدر اسدبگی عمل به فرامین کتاب مقدس و نورانی قرآن کریم را سبب بخش گناهان و باروری ایمان و اعتقادات دینی دانست و افزود: مبنای فعالیت‌های فرهنگی زندان‌های کرمانشاه بر برنامه‌های قرآنی است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه نیز در این مراسم با تبریک ایام‌الله دهه مبارک فجرگفت: انس با قرآن در میان نیروهای مسلح و نیز کارکنان قضایی باید ترویج یابد و به این امر مهم اهتمام ورزیم.

غلام الواری قرآن کریم را کتاب هدایتگر بشریت دانست و افزود: باید از قرآن شفاعت بجوییم و برنامه‌های زندگی را بر مبنای دستورات این کتاب آسمانی قرار دهیم.

در این دوه از مسابقات محمدرضا ابوطالبی از اداره کل زندان‌های کرمانشاه حائز رتبه نخست شد و آرش سوری از سپاه پاسداران نیز به عنوان حائز رتبه دوم برگزیده شد همچنین محمد سعید ساری اصلانی از اداره کل زندان‌های کرمانشاه حائز رتبه سوم شد.

در ادامه روح‌الله رضایی از هوانیروز رتبه چهارم را کسب کرد و محمد قنبری از اداره کل زندان‌های کرمانشاه عنوان پنجم را بدست آورد.