موضع ما بازی با نمایندگان عربستان داخل ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان عصر امروز یکشنبه در حاشیه دیدار با محمود گودرزی وزیر ورزش وجوانان که در خصوص تصمیم گیری در مورد حضور باشگاه های ایران در لیگ قهرمانان آسیا در ساختمان سئول وزارتخانه برگزار شد گفت: این نشست با حضور نمایندگان وزارت ورزش و جوانان ، نماینده وزارت امور خارجه ، دکتر سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، حسنی خو مدیرکل حراست ورزش و جوانان، رییس سازمان لیگ و مدیران عامل باشگاه های تراکتور سازی ، نفت و سپاهان برگزار شد .

وی هدف از برگزاری این نشست را تعامل با نمایندگان حاضر برای رسیدن به یک تصمیم مشترک در خصوص حضور باشگاه های فوتبال کشور در لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرد و اظهار داشت: برای تحقق این موضوع مقرر شد باAFC یا مراجع بین المللی ذی صلاح رایزنی کنیم.

کفاشیان در پاسخ به این سوال که ایا اقدام کشورعربستان عملی سیاسی است گفت: مطابق با آیین نامه داخلی AFC برگزاری هر گونه مسابقات باید به دور از نگاه نژاد پرستانه و یا سیاسی باشد بر همین اساس علی رغم اختلافات بین کشورها، بازی ها باید در هر کشور برگزار شود .

وی تاکید کرد : در این خصوص ما اعلام می کنیم ایران امنیت کامل برای برگزاری مسابقات را دارد بنابراین این موضوع را از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری کرده تا میزبانی مسابقات را داشته باشیم.

کفاشیان در ادامه با بیان اینکه بنا بر تصمیم AFC چنانچه اختلاف عربستان در خصوص برگزاری مسابقات در ایران حل نشود ممکن است کشور ثالثی برای میزبانی این رقابت ها پیشنهاد شود اظهار داشت: ماه هنوز در این خصوص تصمیمی نگرفته ایم و تمام تمرکز ما این است که سیاست در ورزش مداخله نداشته باشد و تصمیم جلسه این شد که این مسابقات به میزبانی هر دو کشور ایران و عربستان برگزار شود و ما باید روی این موضوع کار کنیم تا به نتیجه برسیم.