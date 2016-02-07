ارائه آموزش های الکترونیک توسط دانشگاه پیام نور برای فعالان صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رستمی ابوسعیدی، امروز در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه ما آمادگی داریم تا با صنایع، معادن و بخش های تجاری همکاری کنیم، گفت: بر آن شدیم تا همکاری های مشترک خود با وزارت صنعت را در قالب تفاهم نامه آغاز کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور اظهار داشت: همچنین آمادگی داریم دوره های کارآفرینی و آموزش های الکترونیک و مجازی و آموزش های حین خدمت را برای فعالان صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور به اجرا درآوریم.

وی افزود: ما درصدد هستیم تا به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور جهت دهیم تا پاسخگوی نیازهای خانواده صنعت، معدن و تجارت باشند.

رستمی، ایجاد ارتباط موثر و فعال بین صنعت و دانشگاه، اعتلای بخش علمی و ارتقای سطح تحقیقاتی، تامین شرایط و فعال سازی امکانات، منافع و سرمایه های علمی و فرهنگی با نگاه تجاری سازی نتایج پژوهش، توسعه کارآفرینی و سرلوحه قرار دادن پیشتازی در مدیریت جهادی را از دیگر اهداف انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور و وزارت صنعت دانست.