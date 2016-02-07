به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی در سی و سومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کتاب در تحولات فرهنگی، فکری و علمی جامعه تاثیرگذار است، گفت: اگر در برخی از کشورها، روزنامه، مجله، رساله و مقاله بسیار تاثیرگذار است، اما در تاریخ علم کشورمان همواره کتاب جایگاه خاص و ویژه‌ای دارد.

وی افزود: افتخار ما این است که معجزه پیامبران، کتاب است و خود قرآن هم یکی از نام‌هایش کتاب است و ما افتخار می‌کنیم به دینی که همواره ما را تشویق به علم و دانش کرده است.

روحانی گفت: اسلام برای علم مرزی تعیین نکرده است همچنانکه برای هنر، اخلاق و کمالیات نیز مرزی وجود ندارد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: ما در آستانه سی و هفتمین پیروزی انقلاب هستیم اما هنوز در مفاهیمی از انقلاب اجماع نظر نداریم. ۳۷ سال از انقلاب گذشته و هنوز نیاز است که انقلاب و انقلابی بودن را تفسیر کنیم؛ اینکه چه کسی انقلابی است، انقلاب به چه معناست و تداوم راه انقلاب در چیست؟

روحانی تصریح کرد: ما همه به خیابان‌ها آمدیم و گفتیم «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و انقلاب را با این سه واژه مهم تبیین کردیم اما هنوز نیاز است در مورد آزادی بگوییم و تفسیر کنیم.

وی با اشاره به تضارب آرا و افکار مختلف گفت: ما باید کاری کنیم که مخالف، معاند نشود. مخالف کسی است که دارای فکر، اندیشه و نظریه خاص است و ما نمی‌توانیم همه را در یک مسیر فکری و یک راه قرار دهیم.

رئیس‌جمهور افزود: اساساً اگر کلمه «اختلاف» به معنای تضارب آرا باشد، خوب است؛ چرا که جایی که نظر مخالف بیان می‌شود، باعث رشد اندیشه و فکر خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه افتخار می‌کنیم به کشوری که از دیرباز اهل کتاب و کتابخوانی بوده است، گفت: امروز هم یکی از معیارها و شاخص‌های نه تنها توسعه‌یافتگی بلکه توسعه کشور، کتاب و کتابخوانی است.

وی ادامه داد: ما در اقتصاد شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، رشد سرمایه‌گذاری و ... داریم اما بی‌تردید کتاب می‌تواند یکی از شاخص‌های رشد جامعه باشد؛ چه در بخش اقتصاد و سیاست و چه در سایر بخش‌ها.

رئیس‌جمهور افزود: همانطور که وزیر فرهنگ و ارشاد اشاره کرد، امروز حال کتاب چندان خوب نیست. اگر حال کتاب خوش نباشد به معنای آن است که در مسیر رشد و تعالی جامعه با مشکل مواجه هستیم.

روحانی خاطرنشان کرد: چرا امروز باید در نشر کتاب، در طبع کتاب و مقصد نهایی کتاب یعنی خواندن، دچار مشکل باشیم. چرا تیراژ کتاب پایین است؟ هر مسیری که در مسیر رقابت قرار نگیرد، دچار مشکل می‌شود. نوشتن کتاب و نشر کتاب هم باید در مسیر رقابت قرار گیرد. ما باید همه را به این رقابت نه تنها در کشور بلکه در سطح منطقه و جهان تشویق کنیم.

وی با بیان اینکه اگر کتاب ما در مسیر رقابت قرار نگیرد، تحول‌آفرین نخواهد بود گفت: کتاب باید حرف نو و اندیشه نو داشته باشد.

رئیس‌جمهور افزود: امروز به برکت فضاهای مجازی، تفکر و تدبر آسان شده اما آیا تألیف، سخن نو گفتن، تولید علم، اندیشه نو و سخن نو هم در حال افزایش است؟

روحانی ادامه داد: اگر می‌خواهیم در کشور سخن و اندیشه‌ای افزایش پیدا کند، باید فضا را بازتر و آزادتر کنیم. نقاد نباید برای آینده زندگی خودش نگرانی داشته باشد. کسی که نظری دارد، باید نظرش را به خوبی بیان کند و مسیر برای سخن گفتن باز باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید فضای دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و فضای نشر و نویسندگی را بازتر و آزادتر کنیم، گفت: باید همه را در این مسیر تشویق کنیم و بدانیم که هیچ‌کس در بیان نظراتش مصون نیست. هر سخنی که مطرح شود، سخن بعدی می‌تواند آن را نقد و یا کامل‌تر کند.

رئیس‌جمهور افزود: در فضایی می‌توانیم نقد کنیم که هیچ‌کس به فکر حذف دیگری نباشد. همه جناح‌مردم، افکار و جناح ها باید در سایه تحمل از افکار یکدیگر استفاده کنند. اگر شرایط به گونه‌ای باشد که کسی از حذف دیگران لذت ببرد، در آن جامعه پیشرفت نخواهد بود. جامعه‌ای به پیشرفت می‌رسد که در آن جامعه نقد و تضارب آرا باشد.

روحانی تصریح کرد: ما در آستانه انقلابی هستیم که شعارش آزادی بود. اگر مردم بتوانند از قوای حاکم به خوبی نقد کنند، آن جامعه در مسیر پیشرفت و تعالی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ما باید تشویق به کتاب خواندن را از مدرسه آغاز کنیم، گفت: ما باید جامعه را به سمتی هدایت کنیم که کتاب یکی از ضروریات سبد خانواده باشد. باید مردم را به سمت کتابخوانی هدایت کنیم تا بتوانیم در حوزه کتاب تحول ایجاد کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به انتخابات ۷ اسفندماه گفت: ما در آستانه یک روز مهم و سرنوشت‌ساز در ۷ اسفند هستیم. شما فرهیختگان، اصحاب قلم و اصحاب اندیشه باید مردم را تشویق کنید که پای صندوق آرا بروند ولو اینکه شرایط از دید شما ۱۰۰ درصد ایده‌آل نباشد.

روحانی با تاکید بر اینکه همه باید پای صندوق‌های آرا برویم، گفت: در صورتی که همه مردم پای صندوق آرا بروند، سرنوشت زیباتری را برای کشور رقم خواهند زد.

وی با اشاره به انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس خبرگان می‌خواهد رهبری آینده را انتخاب کند و مجلس شورای اسلامی نیز می‌خواهد قوانین لازم را برای جامعه تدوین کند. انشاءالله ما در این رسالت موفق خواهیم بود و برگ زرین دیگری در تاریخ کشور خواهیم افزود.