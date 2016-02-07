مجله مهر - شراره داودی: تنها سه روز به پایان ماراتن جشنواره فیلم فجر باقی مانده و فیلمهای زیادی در هفت روز گذشته به نمایش در آمدند و کارگردانهایشان هم حرفهای زیادی را در نشستهای خبری زدند.
بادیگاردیها روی فرش قرمز نرفتند
شب گذشته فیلمهای «بارکد»، «آبنبات چوبی»، «کفشهایم کو؟» و «وارونگی» به نمایش درآمدند که عوامل فیلم سینمایی «کفشهایم کو؟» پیش از اکران فیلم اعلام کردند روی فرش قرمز حاضر نمیشوند. البته شایعهها مبنی بر این است که کیومرث پوراحمد کارگردان این اثر زودتر از موعد در کاخ حاضر میشود و به دلیل اینکه کارتش را فراموش کرده، حراست اجازه حضور او را نمیدهد و بعدش هم دیگر روی فرش قرمز حاضر نمیشود. البته شب گذشته در مراسم اکران فیلم سینمایی «بادیگارد» در کاخ مردمی یعنی پردیس ملت هیچ کدام از عوامل حاضر نمیشوند و فرش قرمزی هم برای فیلم پهن نمیشود.
سالن خبرنگاران
کاخ جشنواره فیلم فجر از ابتدای برنامه ریزیها به عنوان کاخ اهالی رسانه معرفی میشد و قرار بر این بود که در این مکان به راحتی به تماشای آثار بنشینند و تعاملی هم با نرمندان داشته باشند. ازآنجایی که در چند روز گذشته این اتفاق نیفتاد و خبرنگارها برای اینکه جایی برای نشستن پیدا کنند، باید خیلی زود پشت درها صف میبستند. این شرایط نارضایتی اهالی رسانه را به دنبال داشت و در نهایت توانستند یکی از سالنهای کوچک طبقه پایین برج میلاد را برای «بچههای رسانه» بگیرند و دست کم خیالشان راحت باشد که اگر ده دقیقهای به فیلم دیر رسیدند، جایی برای نشستن پیدا میکنند و مجبور نیستند روی زمین بنشینند.
هنوز جوش میزنم!
رضا کیانیان که در فیلم «کفشهایم کو؟» نقش یک فرد آلزایمری را بازی کرده، در نشست خبری فیلم گفت که همیشه وقتی میخواهد در فیلمی بازی کند، همان ابتدای پروژه روی بینیاش جوش میزند! و این را همه گریمورها میدانند که باید فکری برای این جوش کنند! همهاش هم به خاطر استرسی است که برای ایفای نقشها دارد و میترسد آبرویش برود.
کیاییها بار دیگر بر روی پرده سینما
مصطفی کیایی امسال با فیلم «بارکد» در جشنواره حاضر شده که روند متفاوتی نسبت به دیگر آثارش دارد و آن را بیشتر برای مخاطب عام ساخته است. این فیلم روایت غیر خطی دارد که با موسیقی و صحنهای اکشن هم برای گیشه ساخته شده و هم سینما را در دل خودش دارد.
امان از دست برج
داستان برج میلاد یا همان کاخ جشنواره تمامی ندارد! تصویربردارها، صدابردارها، آهنگسازها و کارگردانها اعتراض زیادی به برج میلاد دارند که صدا و تصویر فیلمها را به خوبی نمایش نمیدهد و زحمتی که برای فیلم کشیدهاند هم به خوبی دیده نمیشود. البته حیدری، دبیر جشنواره هم گفته بود که برج میلاد برای اکران فیلم ساخته نشده و آنها وسیلههایی برای نمایش فیلمها به برج آوردهاند.
علی مصفا نقش دراکولا بازی کند!
علی مصفا در نشست فیلم سینمایی «وارونگی» وقتی از او پرسیدند که چرا در فیلمهایش روند آدمهای عصبانی را در پیش گرفته، گفت: احتمالا در فیلم بعدی نقش دراکولا را بازی می کنم. بهنام بهزادی کارگردان این فیلم نیز در ادامه عنوان کرد: قطعا اگر علی مصفا نقش دراکولا را هم بازی کند، فوق العاده خواهد بود.
گریم سردار سلطانی
ابراهیم حاتمی کیا اعلام کرده به عشق سردار سلیمانی، پرویز پرستویی را در بادیگارد شبیه او گریم کرده است.
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