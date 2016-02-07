به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه محمود گودرزی وزیر ورزش ، امیر عبدالهیان معاون وزیر امورخارجه، دکتر نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ ،دکتر اسدی دبیر کل فدراسیون و نمایندگان باشگاه های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشتند.

نایب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ در باره این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد با توجه به اینکه کشور ما از امنیت بالای برخوردار است بازی ها در کشور مان برگزار شود. دفاع از میزبانی به منزله خروج از لیگ قهرمانان نیست و به هیچ عنوان بحث کنارگیری از این رقابت ها مطرح نیست.

وی افزود: برای برگزاری هر مسابقه در کشور مانند استقلال و پرسپولیس سطح امنیتی تعیین میشود و برای برگزاری رقابت های لیگ قهرمانان آسیا بالاترین سطح امنیتی در نظر گرفته خواهد شد تا نمایندگان عربستان و سایر کشور ها برای حضور در ایران هیچ مشکلی نداشته باشند.

تاج گفت: اگر این بازی ها در ایران برگزار نشود نه تنها به صلاح فوتبال نخواهد بود بلکه تبعات منفی آن هم در بخش های دیگر از جمله اقتصادی نیز به کشور ضربه خواهد زد.

این مقام مسئول بیان کرد: در این جلسه مقررشد با همکاری نهاد های امنیتی و انتظامی و مجموعه فوتبال همکاری های لازم برای برگزاری رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در ایران به بهترین شکل مهیا شود.

وی افزود: ما ازنظر فنی نگاه ویژه ای به نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا داریم و از آنها حمایت های لازم را انجام خواهیم داد.