بازیکنانم باغیرت بودند/ برای بازی با تراکتور برنامه داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهاجری در نشست خبری بعداز بازی دو تیم تراکتورسازی و پدیده به خبرنگاران حاضر در ورزشگاه یادگار امام گفت: برای بازی با تراکتور برنامه داشتیم و توانستیم با استراتژی خوبی این پیروزی را بدست آوریم.

وی سپس با تاکید بر اینکه بازی برابر تراکتورسازی خیلی سخت است، ابراز داشت: شرایط آب و هوایی کار را برای هر دو تیم سخت کرده بودند ولی بازیکنانم پرتلاش ظاهر شدند و توانستند این سه امتیاز را به خوبی کسب کنند که من این موفقیت را به همه هواداران و مجموعه باشگاه تبریک می گویم.

مهاجری سپس با اشاره به اینکه توقع ها از تراکتورسازی بالا رفته است، ادامه داد: تراکتور فصل قبل دوم شد و امسال همه انتظار دارند که اول شود و این مسئله کار را برای تراکتور خیلی سخت می کند چراکه هوداران از این تیم انتظار دارند.

سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد در خصوص شعارهای هواداران تبریزی علیه قلعه نویی هم گفت: قلعه نویی الان سرمربی تیم است و باید از او حمایت شود و او تمرکز داشته باشد.

وی سپس افزود: تراکتورسازی و سپاهان این پتانسیل را دارند که قهرمان شوند پس باید جلسه ای گذاشته شود و مشکلات این تیم برطرف شود.

گفتنی است که دو تیم تراکتورسازی تبریز و پدیده مشهد از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف هم رفتند که این دیدار با شکست تیم تراکتورسازی به پایان رسید.

این دیدار در هوای سرد تبریز و در حضور نزدیک به یک هزار تماشاگر برگزار شد که در پایان تیم پدیده موفق شد در بازی خارج از خانه تیم پرمهره تراکتورسازی را با نتیجه دو بر یک شکست دهد.

محسن یوسفی در دقیقه ۵۳ و فریبرز گرامی در دقیقه ۷۳ برای پدیده و محمد ایران پوریان در دقیقه ۶۶ برای تراکتورسازی گل زنی کردند.