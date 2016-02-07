تعداد اعضای پایداری در لیست اصولگرایان کاملاً اتفاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اتحاد اصولگرایان پا گرفته و لیست ائتلاف هم تا حدودی آماده است، اظهار کرد: در جلسه امشب شورای ائتلاف مشخص می‌شود که لیست نهایی چه زمانی منتشر بشود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا افرادی که در لیست ائتلاف می‌آیند، باید از مسیر حدادعادل عبور کنند یا خیر؟ گفت: هرگز چنین موضوعی نیست و من تکذیب می‌کنم. پروسه تهیه لیست اصولگرایان این‌گونه است که ابتدا اسامی در شورای ائتلاف مطرح می‌شود و سپس در یک کمیته هفت نفره بررسی شده و اگر در آن کمیته رأی آوردند، در نهایت در لیست اصولگرایان قرار خواهند گرفت.

عضو جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به سؤالی در خصوص ادعای برخی مبنی بر حضور پر رنگ اعضای جبهه پایداری در لیست ائتلاف، خاطرنشان کرد: ما تقسیم‌بندی نکرده‌ایم که از هر جبهه‌ای چند نفر در لیست حضور داشته باشند و این موضوع ممکن است کاملاً اتفاقی صورت گرفته باشد و از ابتدا هم سهمیه‌بندی برای جبهه‌ها و گروه‌های سیاسی در لیست اصولگرایان وجود نداشت.

ابراهیمی با بیان اینکه درباره سرلیستی اصولگرایان هنوز تصمیمی گرفته نشده است، گفت: اگر لیست بخواهد تغییری داشته باشد، بسیار تغییرات کمی خواهد بود.