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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۲۷

«بان کی مون» خواستار توقف رفتار تحریک آمیز کره شمالی شد

«بان کی مون» خواستار توقف رفتار تحریک آمیز کره شمالی شد

دبیر کل سازمان ملل متحد با تقبیح آزمایش موشکی کره شمالی خواستار توقف رفتار تحریک آمیز این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دکان کرانیکال، «بان کی مون » دبیرکل سازمان ملل متحد روز یکشنبه پرتاب موشک دوربرد کره شمالی را تقبیح کرد و از این کشور خواست که رفتار تحریک آمیز خود را متوقف کند و به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد.
 

وی با اسفناک خواندن این آزمایش موشکی آنرا محکوم کرد و آنرا نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دانست.
 

بان‌کی‌مون همچنین گفت: عمیقا فاجعه آمیز است که کره شمالی از فنآوری بالستیک در موشکهای خود استفاده کرده و با وجود خواست جامعه بین المللی قطعنامه های شورای امنیت را نقض کرده است.

گفتنی است کره شمالی امروز یکشنبه هفتم فوریه سال ۲۰۱۶ موشک دوربردی را که حامل یک ماهواره بود به فضا پرتاب کرد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای همسایه کره شمالی قرار دادن ماهواره در مدار زمین را بهانه ای برای به آزمون گذاشتن فناوری موشکی این کشور در راستای نقض قوانین سازمان ملل متحد می دانند.

کد مطلب 3044478
پیمان یزدانی

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