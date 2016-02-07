حراج ثروت ملی کیلویی ۵ هزار تومان/آتش لنج های اروند را خاکستر کرد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هر روز در صفحات استانی خبرگزاری مهر، اخبار متنوعی منتشر می شود که شاید در میان تیترهای متعدد خبری، برخی از آنها از نظر مخاطب دور مانده و یا در طول روز، مجالی برای رصد و اطلاع از این اخبار نبوده باشد.

بسته خبری مهر در برگیرنده برخی از مهمترین اخبار خبرگزاری مهر است که به شکلی خلاصه جمع آوری شده و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

در بسته خبری امروز مطالبی در زمینه تغییر الگوی کشت در خراسان جنوبی، انتقال آب از بهشت آباد به اصفهان، کرمان و یزد، اتصال ریلی مشهد به کربلا می خوانید.

جنگلهای سبزوار گرما بخش قلیان ها

و اما نابودی جنگل‌های حارث‌آباد سبزوار حکایتی تلخ است زیرا این روزها به مامن افرادی تبدیل‌شده که با آتش زدن تاغ زارها علاوه بر گرما بخشیدن به محفل قلیان سراها کیسه‌ای از سرمایه‌های ملی و منابع طبیعی برای خود دوختند.

تاغ زارهای سبزوار که طی نیم‌قرن گذشته باریشه‌های خود در مقام حراست از خاک کویر برآمده و هم چون سدی در برابر پیشروی طوفان ها ایستاده‌اند اما امروز خود بی‌پناه و پشتیبان مانده‌اند.

سودجویانی که به بهانه بیکاری و اوضاع اقتصادی جنگل و منابع طبیعی را بهترین فرصت برای مال‌اندوزی می‌دانند هرروز به این منطقه آمده کبریتی به زیر این تاغ‌ها می‌کشند و می‌روند.

تاغ زارهای حارث‌آباد این روزها نه از سر ناآگاهی بلکه از روی آگاهی زغال می‌شوند تا آوندهای آن‌ها که نویدبخش حیات در کویر است لحظه‌ای محفل قلیان سراها شود و درنهایت روسیاهی را برای ما و نسل آینده بر جای بگذارد.

در حال حاضر ثروت و منابع ملی شهرستان سبزوار در آتش قاچاقچیان زغال می‌سوزد و این ثروت ملی به قیمت هر کیلو ۵ هزار تومان در حال تاراج و حراج است.

رییس منابع طبیعی شهرستان سبزوار در این رابطه گفته است ۴۰ درصد تاغ زار های این منطقه نابود شده است.

لنج ها در اروندرود آتش گرفتند

بامداد امروز یکشنبه هشت لنج و یک دوبه باری ۱۰۰۰ تنی در آبادان (اروند رود) دچار حریق شدند. در جریان این حادثه به هفت لنج خسارت زیادی وارد شد و یک لنج و یک دوبه باری ۱۰۰۰ تنی خسارت سطحی دیدند. در این میان سه نفر از کارکنان لنجها نیز دچار مصدومیت شدند که سریعا توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان امام خمینی(ره) انتقال و تحت درمان قرار گرفتند که حال عمومی آنان خوب است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان با بیان اینکه شدت وزش باد دلیل گسترش آتش سوزی و انتقال آن به سایر لنج ها شد، تصریح کرد: دلیل اصلی بروز آتش سوزی تحت بررسی است که متعاقبا اعلام می شود.

آخرین وضعیت بزرگترین طرح انتقال آب به سه استان کشور

از ابتدای مطرح‌شدن بحث اجرای تونل بهشت‌آباد تاکنون صحبت‌های زیادی از سوی مسئولان دو استان مجاور در ارتباط با اجراشدن یا نشدن این طرح مطرح‌شده است و هر بار یکی درباره دلیل لزوم اجرایی شدن و دیگری درباره دلایل خود برای اجرایی نشدن این طرح داد سخن داده است.

نکته قابل‌توجه در این میان این است که تونل بهشت‌آباد طرح انتقال آب از استان چهار محال و بختیاری به فلات مرکزی ایران است که استان‌های یزد، کرمان، اصفهان و حتی چهارمحال را در برمی‌گیرد اما مشخص نیست چرا برخی رسانه‌ها سعی دارند این امر را تنها انتقال آب به اصفهان وانمود و رسانه‌ها در برخی استان‌ها نیز مدام درباره مشکلات زیست‌محیطی این طرح که هیچ‌کدام توسط کارشناسان مجرب تأیید نشده مطالبی منتشر می‌کنند.

معضل استخرهایی که برای کشاورزان بلا شدند

«برخی ادارات و نهاد‌ها بدون مجوز اقدام به راه‌اندازی دریاچه‌هایی برای آبگیری در اطراف قم کرده‌اند» مطلبی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم در یازدهمین جلسه حفاظت از آب این استان مطرح کرد و در ادامه صحبت‌های وی مشخص شد که روی سخن سید حسن رضوی با اداراتی همچون آموزش و پرورش است که استخرهایی در برخی روستاهای استان قم ساخته و اقدام به ذخیره آب می‌کنند.

وی که به شدت به این اقدام ارگان‌های استان معترض بود این کار را موجب برهم زدن سیستم طبیعی منطقه و خشک شدن چاه‌ها و قنات‌ها دانست.

سخنان رضوی در حالی مطرح شد که لزوم ساماندهی این استخرها مسئله‌ای بود که جزو دستور جلسه حفاظت از منابع آب قرار گرفت. دستوری که لزوم اجرای آن مورد تأکید همگان بود.

تغییر الگوی کشت علاج تب جان‌سوز خشکسالی در خراسان جنوبی

با توجه به وجود حدود دو دهه از خشک‌سالی در خراسان جنوبی،این میهمان ناخوانده مدت ۱۷ سال است که نه تنها کشاورزی بلکه معیشت مردم و به‌خصوص روستاییان را تحت تأثیر قرار داده است و امروز دیگر خشک‌سالی به‌عنوان تبی جان‌سوز دامن اکثر شهرها و روستاهای استان را گرفته است.

چالشی که مقابله با آن در گرو برنامه‌ریزی صحیح و اصولی بوده و بیش از هر بخش دیگری این روزها کشاورزی را زمین‌گیر کرده است لذا برای حفظ منابع پایدار در کشاورزی، انتخاب یک الگوی کشت بهینه که در آن علاوه برداشتن شرط حداکثر درآمد ممکن برای کشاورز به استفاده صحیح و اصولی از منابع نیز توجه شود ضروری است.

اتصال مشهد به کربلا

مشهد مقدس روز گذشته به دلیل سفر رییس جمهور به همراه تنی چند از وزرا یکی از پر خبر ساز ترین روز های خود را پشت سر گذاشت.

رییس جمهور در سفر یک روزه به مشهد گفت: مشهد از طریق خط ریلی به کربلا متصل می شود.

حجت الاسلام حسن روحانی با بیان اینکه اینکه پیش از این دستور اتصال خط ریلی از استان خوزستان به بصره در کشورعراق را دادم در جمع مسئولان خراسان رضوی گفت: امیدوارم که این خواسته تا اربعین سال آینده تحقق یافته و زائران کربلای معلی با بهره گیری از قطار به زیارت مولای خود مشرف شوند.

آغاز عملیات پروژه برقی شدن قطار مشهد-تهران نیز یکی از پروژه های مهمی بود که با دستور رییس جمهور وارد فاز اجرایی شد و قرار است طی ۴ سال با بهره بردار ی این پروژه و با بکارگیری قطار های سریع السیر سرعت واگن ها بر روی این ریل به ۲۰۰ کیلومتر و زمان سفر به کمتر از ۶ ساعت برسد.

روز گذشته همچنین با حضور رییس جمهور پروژه اتصال قطار شهری مشهد به پایانه فرودگاه بین المللی شهید هاشمی و از طریق ویدئوکنفرانس شش پروژه صنعتی با مجموع سرمایه‌گذاری سه هزار و ۱۱۰ میلیار ریال افتتاح شد.

۳ برابر نیاز کشور مجوز واردات واکسن صادر شد

خبری هم بخوانید از استان البرز و موسسه سرم سازی رازی که مدیرش معتقد است این موسسه می تواند واکسن مورد نیاز کشور را تامین کند اما بازهم مجوز واردات صادر شده است.

حمید کهرام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه واردات بی‌رویه واکسن، صنعت واکسن‌سازی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کرده، گفته است که این موضوع بیشتر در واکسن‌های طیور دیده می‌شود. موسسه رازی حدود ۱۰ واکسن طیور را تولید می‌کند اما متاسفانه مشابه همین واکسن‌ها از خارج از کشور هم وارد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه همه واکسن‌هایی که موسسه رازی تولید می‌کند نیاز داخل کشور را پوشش می‌دهد و نیازی به واردات نیست، معتقد است که حتی سه برابر نیاز کشور مجوز واردات داده شده که این متاسفانه به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. گرچه ایجاد فضای رقابت برای افزایش کیفی محصولات مورد تایید است اما نباید فراموش نکنیم که این واکسن‌ها در شرایط خاص تحریم و با تمام مشکلات در این سال‌ها تولید شدند و حالا که نیاز به حمایت بیشتر دارند نباید با واردات بی‌رویه به تولید آنها آسیب رساند.

اهدای عضو جانباز جنگ تحمیلی در یاسوج

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از اهدای عضو جانبازجنگ تحمیلی در بیست و چهارمین اهدای عضو سال جاری در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد. اهدای کبد جانباز۵۵ ساله، از سادات امام زاده مختارشهرستان بویراحمد که بر اثرسانحه ای دچار خونریزی مغزی و مرگ مغزی شده بود، به بیمار نیازمند، زندگی تازه ای بخشید. با پیشنهاد مسئول پیوند اعضای دانشگاه و پس از اظهار رضایت خانواده مرحوم "سید کرامت متولی"، تیم جراحی پیوند اعضای شیراز در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج حضور یافته و عضو نام برده را پس از خارج کردن از بدن بیمار، به بیمارستان نمازی شیراز انتقال داده و به بیماران نیازمند به این اعضای حیاتی پیوند داده شد.: این جانباز سرافرازنه تنها در دوران هشت سال دفاع مقدس از خود ایثارگری نشان داد، بلکه پس از مرگ نیز با اهدای عضوی از بدن این ایثارگری وجانبازی را تداوم بخشید.

هشدار برای وقوع باران شدید و تندباد در خوزستان

در اطلاعیه اداره‌کل مدیریت بحران استانداری خوزستان آمده است: با توجه به هشدار سازمان مدیریت بحران کشور و اداره‌کل هواشناسی خوزستان در خصوص وقع بارندگی همراه با رعد و برق و وزش باد قابل ملاحظه در سطح استان به ویژه در مناطق مرتفع شمالی، شمال شرقی و شرق استان، از اوائل وقت روز یکشنبه تا اواسط وقت روز دوشنبه، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در مناطق با حجم بارش بیشتر و همچنین احتمال کاهش دید افقی در برخی مناطق به ویژه شهر اهواز با توجه به وزش بادهای قابل ملاحظه و تندبادهای لحظه‌ای وجود دارد.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: همچنین در خصوص به کارگیری تجهیزات و امکانات راهداری و هماهنگی با ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌های شمالی و شرقی به منظور آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه در شهرستان‌های واقع در مناطق شمالی و شرقی استان، اطلاع‌رسانی به شهروندان به ویژه صیادان، لنج‌داران، مسافران، صاحبان قایق‌های موتوری، کشاورزان، بیماران تنفسی، دامداران، عشایر، ساکن حاشیه رودخانه‌ها و مناطق در معرض خطر و مناطق با احتمال وقوع تندباد و صاعقه جهت رعایت نکات ایمنی و بهداشتی و سایر تدابیر لازم برای پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام

نگین زاگرس جهانی می شود

و اما استان لرستان که هیچ کدام آثار و جاذبه های طبیعی اش در سطح دنیا ثبت نشده حالا به فکر افتاده که یک دریاچه را ثبت جهانی کند. در این راستا مهرداد فتحی بیرانوند مدیر کل حفاظت از محیط زیست لرستان امروز از پیگیری برای ثبت جهانی دریاچه گهر نگین زیبای زاگرس در کنوانسیون رامسر خبر داده است. دریاچه گهر زیباترین دریچه آب شیرین ایران است که در منطقه حفاظت شده اشترانکوه قرار دارد.

نخستین شهید مدافع حرم اهل تسنن آذربایجان غربی تشییع شد

پیکر پاک دو شهید مدافع حرم با حضور و استقبال گسترده مسئولان، خانواده های شهدا و اقشار مختلف مردم از استان آذربایجان غربی در ارومیه تشیع شد.

این دو شهید مدافع حرم به نام‌های شهید مصطفی قاسم‌پور از شهرستان ارومیه و شهید اسماعیل شجاعی از شهرستان بوکان بودند که شهید اسماعیل شجاعی نخستین شهید مدافع حرم اهل تسنن آذربایجان غربی است.

گفتنی است شهید اسماعیل شجاعی در یکسال گذشته علیه گروه تروریستی داعش در سوریه فعالیت داشته است.

قطع بازی تراکتورسازی و پدیده به خاطر بارش شدید باران

بازی تراکتورسازی و پدیده به خاطر بارش شدید باران و طوفان شدید موقتا قطع شد.

بازی دو تیم تراکتورسازی و پدیده درحالی بانتیجه تساوی بدون گل پیگیری می شد که در دقیقه ۵۶ این بازی به جهت بارش شدید باران به همراه طوفان این بازی متوقف شد و بازیکنان و داوران با سرعت به رختکن ورزشگاه رفتند. این در شرایطی بود که نزدیک به یک هزار نفر در ورزشگاه زیرباران حاضر و منتظر بودند باران قطع شده و بازی از سر گرفته شود.