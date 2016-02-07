به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ۱۸ روزنامه نگار این کشور از جمله «محمد القیق» که از ۷۵ روز پیش تاکنون اعتصاب غذا کرده، در زندان های رژیم صهیونیستی به سر می برند.

بر اساس این گزارش قدیمی ترین روزنامه نگار اسیر که سنگین ترین حکم نیز به وی اختصاص دارد فردی است به نام «محمود موسی عیسی» از منطقه عناتا واقع در شمال شرقی قدس که جزء اسیران قدیمی است (افرادی که پیش از امضای توافق نامه اسلو بازداشت شدند).

محمود موسی عیسی که پیش از بازداشت به حرفه نویسندگی اشتغال داشت به مدت ۱۳ سال در سلول انفرادی بازداشت بود که ۱۱ سال از این دوران به صورت متوالی طی شد. وی به ۳ بار حبس ابد و ۴۶ سال زندان محکوم شده است!

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است که از جمله افراد اسیر ۵ دانشجو هستند که پیش از بازداشت مشغول تحصیل در رشته رسانه بوده اند. أحمد الصيفی ساکن رام الله با سابقه ترین این زندانی ها است که به ۱۷ سال زندان محکوم گشته و در حال حاضر ۶ سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده است. أمجد سمحان، محمد عطا، حمزة صافي و همّام عتيلی نیز ۴ دانشجوی دیگر در بند رژیم صهیونیستی هستند.

شماری از این روزنامه نگاران بازداشت شده مانند محمد قدومي، علي العويوي، أسامة شاهين و محمد القیق که اعتصاب غذا نموده بدون تفهیم اتهام در بند رژیم صهیونیستی به سر می برند.