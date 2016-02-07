به‌ گزارش خبرنگار مهر، نصب و بهره‌برداری از سامانه کمک ناوبری تقرب دقیق موسو م به ILS و سامانه روشنایی تقرب دقیق با نام PALS دو طرحی بودند که عصر یکشنبه در فرودگاه اردبیل افتتاح شد.

مدیر کل فرودگاههای استان اردبیل در افتتاح این پروژه ها تاکید کرد که سامانه کمک ناوبری تقرب دقیق ILS فرودگاه اردبیل با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال و سیستم روشنایی تقرب دقیق PALS نیز با اعتبار نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال راه اندازی شده است.

سیدفخرالدین هاشمی با اشاره به جذب این اعتبارات از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور یادآور شد: کاهش تاخیر و ابطال پروازه ها به دلیل شرایط جوی یکی از مهمترین اهداف راه اندازی این سیستم و سامانه بوده است.

وی پاسخگویی به نیاز مسافران را از اولویت های فرودگاه‌های این استان برشمرد و متذکر شد: بر همین اساس تجهیز ناوبری و کمک ناوبری طی سال های اخیر به جد مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

مدیر کل فرودگاههای استان همچنین با اشاره به پروژه های اجرایی این شرکت در زمینه بهبود و توسعه ناوگان هوایی استان متذکر شد: ترمینال بزرگ پرازهای خارجی فرودگاه اردبیل نیز که با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال از سه سال پیش آغاز شده با روند مطلوب در حال تکمیل و اتمام است.

وی عنوان کرد: ترمینال در دست ساخت بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع مساحت داشته و می تواند پذیرای بخش مهمی از مسافران ورودی و خروجی این فرودگاه باشد.

هاشمی با تاکید بر اینکه با عملیاتی شدن این ترمینال فضای پذیرای مسافران این فرودگاه به بیش از ۱۳ هزار مترمربع افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: از این لحاظ فرودگاه اردبیل جزو فرودگاه های برتر کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به فعالیت سه سالن مسافربری این فرودگاه در شرایط فعلی یادآور شد: ترمینال های فعال برای پروازهای داخلی و عتبات و حج و عمره مورد استفاده قرار می گیرد.