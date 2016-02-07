به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختامیه سی و سومین دوره جایزه کتاب سال و بیست و سومین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران عصر امروز یکشنبه ۱۸ بهمن با حضور حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و جمع زیادی از پژوهشگران برتر داخلی و خارجی در تالار وحدت در تهران برگزار شد.

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی، جایزه کتاب سال را به مانند درخت پرباری توصیف کرد که در سی و سومین سال خود با متانت و به دور از هیاهوهای دیگر رویدادهای فرهنگی و هنری، به معرفی آثار شاخص پدیدآورندگان در عرصه میراث مکتوب می پردازد.

وی در ادامه یکی از نقاط ضعف حوزه نشر کتاب در کشور را کمبود و یا معرفی نشدن آثار فاخر و برتر به عموم مردم عنوان و تاکید کرد: از این حیث جایزه کتاب سال مرجع خوبی برای معرفی آثار شاخص در حوزه های مختلف به شمار می رود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: به برکت انقلاب اسلامی، تحولی شگرف در همه ابعاد فرهنگی کشور پدید آمده و حوزه تالیف کتاب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هر سال بر تعداد عناوین کتاب های چاپ اول افزوده می شود.

جنتی گفت: تعداد عناوین کتاب‌های منتشر شده در کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون از مرز یک میلیون عنوان فراتر رفته که همزمان با هفته کتاب جشن انتشار این تعداد عنوان کتاب در کشور برگزار شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید بر خلاف برخی اخبار، تعداد عناوین چاپ اول در هر سال نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته اگرچه در همین دوره تیراژ کتاب‌ها کاهش یافته است که این مسئله امروزه نه تنها ناشران و مولفان آثار را تحت تاثیر خود قرار داده، موجبات مشکلات فراوانی برای کتاب فروشی ها شده است و برخی کتابفروشی ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.

وی از اختصاص بخشی از یارانه در اختیار وزارتخانه متبوعش برای حل این معضل از صنعت نشر کشور خبر داد و گفت: یکی از طرح‌هایی که در آن این یارانه‌ها به کتابفروشی‌ها اختصاص پیدا کرد، طرح «کتابفروشی به وسعت ایران بود» همچنین در آستانه نوروز یک طرح مشابه دیگر با عنوان عیدانه کتاب اجرا خواهد شد.

وزیر ارشاد یکی از گام های اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دولت یازدهم مشارکت دادن بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه نشر و عرصه های دیگر برشمرد و گفت: واسپاری تدریجی امور برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، به تشکل های نشر، از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا است.

همچنین به گفته جنتی، صدور مجوز نشر و انتشار کتاب در نقاط مختلف کشور در حال توسعه است و هم اکنون در ۵ استان علاوه بر تهران مجوز نشر کتاب صادر می شود که این کار با هدف کاهش دغدغه های اهل قلم انجام شده است.

جنتی در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره های پایتخت کتاب ایران و روستاهای دوستدار کتاب و تقدیر از مروجین کتابخوانی در کشور، آنها را از جمله اقدامات وزارتخانه متبوعش با هدف هم افزایی ظرفیت های دولتی و مردمی در راستای هدف اصلی یعنی افزایش کتابخوانی در کشور برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران تنها کتاب های چاپ اول سال قبل را مورد داوری قرار می دهد، تمامی آثار راه یافته به مرحله نهایی بخش های مختلف این جایزه را آثاری معتبر، شاخص و قابل ارجاء عنوان کرد و در عین حال یادآور شد: تعداد کتاب‌های باکیفیت به نسبت کل تولید کتاب در کشور، کاهش یافته و به عبارت دقیق‌تر ما در انتشار کتاب به لحاظ کمی، رشد خوبی داشتیم اما از نظر کیفی هنوز راهی طولانی در پیش داریم.

در این مراسم همچنین محسن جوادی دبیر علمی بیست و سومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از دبیرخانه این جایزه و نیز دبیرخانه سی و سومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از این جوایز ارائه کرد و در ابتدا با یادآوری سخن رئیس جمهور در مراسم دوره قبلی جایزه کتاب سال که تقدیر از نویسندگان را اقدامی شایسته دانسته بود، اما بر لزوم گسترش نقد کتاب ها هم تاکید کرده بود، گفت: خانه کتاب امکان نقد کتاب را در زمینه های مختلف در قالب ۱۲ فصلنامه نقد کتاب هموار کرده است.

به گفته جوادی فراخوان سی و سومین دوره جایزه کتاب سال برای حدود ۶ هزار ناشر، ۶ هزار مولف و داوران دوره های قبلی این جایزه ارسال شده بود و پس از دریافت بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ اثر به دبیرخانه این جایزه، مشخص شد که کتاب های مربوط به حوزه‌های فلسفه، روانشناسی و دین پرتعدادترین آثار بودند.

وی یادآور شد: پس از انجام مرحله اول داوری جایزه کتاب سال، ۲۲۴ عنوان کتاب به مرحله دوم راه یافت و در نهایت پس از برگزاری جلسات هیات علمی، آثاری به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب کردند.

دبیر بیست و سومین جایزه جهانی کتاب سال همچنین از بررسی ۲۵۲ اثر در دو حوزه مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی با همکاری بیش از ۹۰ داور داخلی و خارجی در این دوره خبر داد و گفت: بررسی ها در نهایت منجر به انتخاب ۹ اثر به عنوان برگزیده شد.

وی همچنین از انتخاب یک پژوهشگر که مجموعه آثار او توجه هیات داوران و هیات علمی بیست و سومین جایزه جهانی کتاب سال را به خود جلب کرده بود، به عنوان پژوهشگر برتر این دوره خبر داد.

در این مراسم، صاحبان آثار برگزیده سی و سومین جایزه کتاب سال و بیست و سومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، جوایز خود را از دست رئیس جمهور دریافت کردند.