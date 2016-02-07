پیروزی استقلال برابر همنام اهوازی در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر عصر امروز یکشنبه بین تیم های فوتبال استقلال تهران و استقلال اهواز از ساعت ۱۷ آغار شد که در پایان نیمه اول تیم تهرانی موفق شد با با نتیجه یک بر صفر به پیروزی برسد. امید ابراهیمی (۲۸) برای تیم استقلال تهران گل زد.

در این بازی که در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور کمتر از پنج هزار تماشاگر برگزار شد تیم اهواز دقایق ابتدایی نیمه اول تلاش کرد موقعیت هایی را روی دروازه میزبان ایجاد کند که البته موفق به این کار هم شد اما نتوانست دروازه وحید طالب لو که جانشین رحمتی محروم شده بود را باز کند.

درحالی که استقلال هم خیلی خوب بازی نمی کرد امید ابراهیمی در دقیقه ۲۸ روی یک ضربه ایستگاهی به زیبایی دروازه مهمان اهوازی را باز کرد. بعد از این گل بازی آرام و بدون موقعیت خطرناک دنبال شد و در نهایت نیمه اول با برتری آبی پوشان تهرانی به پایان رسید.