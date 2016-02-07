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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۵۱

مدافع تیم ذوب‌آهن اصفهان:

داوری دیدار ذوب‌آهن و پرسپولیس به ضرر ما بود/ تمرکز نداشتیم

داوری دیدار ذوب‌آهن و پرسپولیس به ضرر ما بود/ تمرکز نداشتیم

اصفهان – مدافع تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: متأسفانه داوری دیدار ذوب‌آهن و پرسپولیس به ضرر ما بود و در کنار آن، به دلیل نبود تمرکز نتوانستیم کیفیت خوبی از خود ارائه کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدی‌پور عصر یکشنبه پس از تساوی تیمش مقابل پرسپولیس تهران در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: به نظر من این بازی از کیفیت بسیار زیادی برخوردار بود و موقعیت‌های بسیاری از سوی دو تیم برای گلزنی ایجاد شد اما به دلیل نبود تمرکز، نتوانستیم از موقعیت‌های خود استفاده کنیم.

وی افزود: متأسفانه داوری این مسابقه به ضرر تیم ما بود و ما از این موضوع در دیدار مقابل پرسپولیس ضربات بسیاری خوردیم.

مدافع تیم ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به عملکرد داور در این مسابقه تصریح کرد: متأسفانه داور بازی حتی در صحنه‌های ۵۰ درصدی نیز به سود تیم پرسپولیس سوت می‌زد و این موضوع مشکلات بسیاری برای ما ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: خوشحال هستم که در حال حاضر تیم ما روند روبه رشدی دارد و تلاش می‌کند که به یک تیم بسیار مقتدر همچون سال گذشته تبدیل شود.

مهدی‌پور اضافه کرد: امیدوار هستم که دوباره همان ذوب‌آهن فصل گذشته شده و بتوانیم کیفیت خود را همچون قبل حفظ کنیم و به شرایط ایده‌آل دست پیدا کنیم.

کد مطلب 3044492

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