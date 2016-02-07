به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدیپور عصر یکشنبه پس از تساوی تیمش مقابل پرسپولیس تهران در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی اظهار داشت: به نظر من این بازی از کیفیت بسیار زیادی برخوردار بود و موقعیتهای بسیاری از سوی دو تیم برای گلزنی ایجاد شد اما به دلیل نبود تمرکز، نتوانستیم از موقعیتهای خود استفاده کنیم.
وی افزود: متأسفانه داوری این مسابقه به ضرر تیم ما بود و ما از این موضوع در دیدار مقابل پرسپولیس ضربات بسیاری خوردیم.
مدافع تیم ذوبآهن اصفهان با اشاره به عملکرد داور در این مسابقه تصریح کرد: متأسفانه داور بازی حتی در صحنههای ۵۰ درصدی نیز به سود تیم پرسپولیس سوت میزد و این موضوع مشکلات بسیاری برای ما ایجاد کرد.
وی اضافه کرد: خوشحال هستم که در حال حاضر تیم ما روند روبه رشدی دارد و تلاش میکند که به یک تیم بسیار مقتدر همچون سال گذشته تبدیل شود.
مهدیپور اضافه کرد: امیدوار هستم که دوباره همان ذوبآهن فصل گذشته شده و بتوانیم کیفیت خود را همچون قبل حفظ کنیم و به شرایط ایدهآل دست پیدا کنیم.
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