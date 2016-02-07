مراسم ترحیم سرلشگر محمد سلیمی در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر مراسم ترحیم امیر سرلشگر محمد سلیمی عصر امروز با حضور مقامات لشگری و کشوری و با حضور کارکنان نیروهای مسلح در مسجد نور تهران برگزار شد.

بنابراین این گزارش در این مراسم شخصیت هایی همچون امیر سرلشگر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش، سردار شیرازی رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا، امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، امیر دریاداری حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سردار مسعود جزایری، محمد جواد ظریف، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و امیر موسوی جانشین فرمانده کل ارتش حضور داشتند.