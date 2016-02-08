گزارش کار بابک زنجانی آماده شد/ بدهی را قطعا پرداخت می کنیم

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیست و پنجمین دادگاه رسیدگی به پرونده موکلم بر اساس اعلام دادگاه روز سه شنبه (فردا) برگزار می شود، گفت: این دادگاه علنی بوده و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مانند قبل برقرار است. البته قرار بود دادگاه بعد از مهلت یک ماهه به موکلم برای پرداخت بدهی ها تشکیل شود اما دو هفته تا پایان مهلت قانونی مانده است. با این حال گزارش کار بابک زنجانی از اقداماتی که در ۴۵ روز گذشته برای تسویه حساب انجام داده تحویل قاضی می شود.

وی افزود: نهادهای امنیتی و دادگاه در جریان کامل اقدامات موکلم در این ۴۵ روز هستند. اما مورد بحث این است که اگر گفته می شود تحریم ها برداشته شد، این مسئله تا عملیاتی شدن آن، کمی فاصله دارد و هنوز بانک های معتبر دنیا با احتیاط کاملی با ایران کار می کنند و طلب های عمده ما هنوز وصل نشده است.

کوهپایه زاده گفت: بابک زنجانی اراده جدی برای پرداخت بدهی خود دارد. در هر حال بعد از برگزاری این دادگاه، بر اساس قانون، متهم برای آخرین بار می تواند از خود دفاع کند و بعد هم اگر نیاز به کارشناس نباشد دادگاه وارد صدور رای می شود.