احضار سفیر ترکیه توسط اکوادر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اکوادر به رفتار محافظان شخصی رئیس جمهور ترکیه در حین سخنرانی وی در مراسمی در پایتخت این کشور که موجب اخراج سه زن اکوادری از محل سخنرانی شد اعتراض کرد.

در جریان اخراج سه زن اکوادری از محل سخنرانی «رجب طیب اردوغان» که به سیاست های ترکیه در قبال کردها معترض بودند این سه زن و یک نماینده پارلمان اکوادر زخمی شدند.

وزارت خارجه اکوادر در اعتراض به این اقدامام محافظان رئیس جمهور ترکیه سفیر این کشور را احضار کرد.

همچنین وزیر خارجه اکوادر رفتار محافظان اردوغان را غیر مسئولانه دانست.