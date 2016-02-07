بهسازی ۱۰ پلاک قدیمی مربوط به دوره ناصری

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین عساری معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ از حفاظت و نگهداری ۱۰ پلاک قدیمی با عمر بیش از ۷۰ سال خبر داد و گفت: حفظ و نگهداری آثار به جای مانده از طهران قدیم به عنوان نماد هویت، فرهنگ، هنر و تاریخ شهر تهران برای مدیریت شهری بسیار ارزشمند است.

به گفته عساری، شهرداری منطقه ۱۱ با شناسایی آثار تاریخی طهران قدیم که دارای ارزش هنری و میراثی هستند نسبت به نگهداری و حفاظت آن ها اقدام می کند و از آن جا که بخشی از طهران قدیم در محدوده این منطقه واقع شده و بسیاری از بناها و یادگارهای گذشتگان در کوچه ها و محله های منطقه ۱۱ واقع شده است، از سوی اداره زیبا سازی بهسازی و پاکسازی می شوند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ افزود: در این طرح که تا یک ماه آینده اجرایی خواهد شد. جداره بیرونی ۱۰ پلاک مغازه و حجره های قدیمی با عمر بیش از ۷۰ سال در خیابان فروزش شناسایی و نسبت به بهسازی و پاکسازی، حفاظت آجر، بند کشی، زدن رزین و ترایمر غبار گریز نهایی اقدام می شود.

محله فروزش که در زمان قاجار به محله سنگلج معروف بوده به علت همجواری با محله امیریه و منیریه روزگاری محل زندگی درباریان بوده است و به دلیل قدمت تاریخی دارای اماکن بسیاری است که می توان به سقاخانه عزیز محمد ، چهارسوق چوبی ، چهارسوق کوچک از جمله آن هاست.

این خیابان در گذشته به نام مهدیخانی یا مهدی موش شناخته می شد که برگرفته از نام مهدی خان یکی از نزدیکان دربار ناصرالدین شاه است که به دلیل جثه کوچک و ریز نقش او را مهدی موش می نامیدند. مهدی خان در خیابان فروزش زندگی می کرده و بعدها مسجدی نیز به نام خود می سازد که امروز به نام مسجد المهدی تغییر نام داده شد.