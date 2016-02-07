به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری هدف از راه اندازي این طرح را تلاش براي مقابله جدي با شيوع چاقي در ميان شهروندان دانست و گفت: با رشد شهر نشيني، عدم تحرک مردم و وجود استرس هاي زياد در کنار شيوه هاي تغذيه نامناسب باعث شده است تا رشد چاقي در ميان مردم چشمگير باشد از همین رو شهرداری منطقه براي تامين سلامت مردم و پيشگيري از پيامد هاي چاقي اجرای این طرح را از الویت های خود قرار داده است.

وی در خصوص خدمات ارائه شده در باشگاههاي چاقي، اظهار داشت: در اين باشگاه يک بسته خدماتي استاندارد به متقاضيان ارائه مي شود که اين بسته شامل معاينات اوليه پزشکي، ويزيت توسط متخصصان تغذيه، روانشناسي و همچنين متخصصان طب ورزشي است که مجموعه کاملي را به هر عضو باشگاه ارايه مي دهند.

معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به اینکه افراد دارای کمبود وزن هم در این مرکز تحت مراقبت های پزشکی قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: اين افراد تا زمان رسيدن به وزن نرمال تحت نظر هستند و برنامه هاي غذايي و ورزشي منظمي را پيش مي گيرند.

لازم به ذکر است باشگاه چاقی منطقه ۷ در خیابان گرگان ایستگاه مدرسه واقع شده است.