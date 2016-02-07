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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۰۴

باشگاه چاقی منطقه ۷ افتتاح می‌شود

باشگاه چاقی منطقه ۷ افتتاح می‌شود

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۷ از افتتاح باشگاه چاقی این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری هدف از راه اندازي این طرح را تلاش براي مقابله جدي با شيوع چاقي در ميان شهروندان دانست و گفت: با رشد شهر نشيني، عدم تحرک مردم و وجود استرس هاي زياد در کنار شيوه هاي تغذيه نامناسب باعث شده است تا رشد چاقي در ميان مردم چشمگير باشد از همین رو شهرداری منطقه براي تامين سلامت مردم و پيشگيري از پيامد هاي چاقي اجرای این طرح را از الویت های خود قرار داده است.

وی در خصوص خدمات ارائه شده در باشگاههاي چاقي، اظهار داشت: در اين باشگاه يک بسته خدماتي استاندارد به متقاضيان ارائه مي شود که اين بسته شامل معاينات اوليه پزشکي، ويزيت توسط متخصصان تغذيه، روانشناسي و همچنين متخصصان طب ورزشي است که مجموعه کاملي را به هر عضو باشگاه ارايه مي دهند.

معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به اینکه افراد دارای کمبود وزن هم در این مرکز تحت مراقبت های پزشکی قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: اين افراد تا زمان رسيدن به وزن نرمال تحت نظر هستند و برنامه هاي غذايي و ورزشي منظمي را پيش مي گيرند.

لازم به ذکر است باشگاه چاقی منطقه ۷ در خیابان گرگان ایستگاه مدرسه واقع شده است.

کد مطلب 3044506
سیامک صدیقی

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