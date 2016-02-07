چهار شهید در یورش سعودیها به استان «صعده» یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم سعودی در جدیدترین جنایت خود علیه مردم بی دفاع یمن، مناطقی از استان «صعده» را هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار دادند.

به دنبال این حملات چهار شهروند یمنی شهید و شماری دیگر به شدت مجروح شدند. حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

از سوی دیگر، منطقه «النهدین» واقع در جنوب استان صنعاء طی چند مرتبه هدف سنگین ترین حملات هوایی جنگنده های رژیم سعودی قرار گرفت.

این تحولات در حالی است که ارتش و نیروهای مردمی یمن همچنان به حملات تلافی جویانه خود به مواضع سعودی ها در شهرهای مرزی ادامه می دهند.