به گزارش خبرگزاری مهر، عربلو، معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 13 با بیان اینکه کارگاه های آموزش با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی در نواحی چهارگانه منطقه 13 برگزار می شود گفت: در این کارگاه های آموزشی ، شهروندان با اسیب های اجتماعی و نحوه مقابله با آن آشنا می شوند.

وی افزود: این کارگاه های آموزشی که در سرا های محله برگزار می شود ، ارتقای آگاهی شهروندان را در پی دارد.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 13 با اشاره به برپایی یکشنبه بازار دائمی و بازارچه کارآفرینی و خود اشتغالی در محله اشتیانی اظهار داشت: این بازارچه با هدف حمایت ازکارآفرینان و ارائه محصولات آنان در سرای محله آشتیانی برپا می شود.

عربلو ادامه داد: شهروندان می توانند محصولات مورد نیاز خود از قبیل پوشاک، مواد غذایی، دگیاهان دارویی، زیور آلات، صنایع دستی و... را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب از این بازارچه خریداری کنند.

وی خاطر نشان کرد: این بازارچه از ساعت 9 تا 18 در خیابان دماوند، چهارراه خاقانی، خیابان بابا طاهر شرقی دایر است.