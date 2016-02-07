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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۰۸

برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 13 از برگزاری کارگاه های آموزشی با پیشگیری از آسیب های اجتماعی در نواحی چهارگانه این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عربلو، معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 13 با بیان اینکه کارگاه های آموزش با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی در نواحی چهارگانه منطقه 13 برگزار می شود گفت: در این کارگاه های آموزشی ، شهروندان با اسیب های اجتماعی و نحوه مقابله با آن آشنا می شوند.

وی افزود: این کارگاه های آموزشی که در سرا های محله برگزار می شود ، ارتقای آگاهی شهروندان را در پی دارد.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 13 با اشاره به برپایی یکشنبه بازار دائمی  و بازارچه کارآفرینی و خود اشتغالی در محله اشتیانی اظهار داشت: این بازارچه با هدف حمایت ازکارآفرینان و ارائه محصولات آنان در سرای محله آشتیانی برپا می شود.

عربلو ادامه داد: شهروندان می توانند محصولات مورد نیاز خود از قبیل پوشاک، مواد غذایی، دگیاهان دارویی، زیور آلات، صنایع دستی و... را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب از این بازارچه خریداری کنند.

وی خاطر نشان کرد: این بازارچه از ساعت 9 تا 18 در خیابان دماوند، چهارراه خاقانی، خیابان بابا طاهر شرقی دایر است.

کد مطلب 3044509
سیامک صدیقی

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