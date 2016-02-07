خاتمه جنگ در عراق منوط به ریشه کنی تروریسم در سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، هادی العامری در مراسم بزرگداشت تعدادی از اعضای سازمان بدر که در دفاع از حرم حضرت زینب(ع) در سوریه شهید شده اند گفت: من قبلا گفته ام که نبرد در سوریه و عراق یکی است و خطر از سوریه به عراق می رسد.

وی افزود: اگر امروز از حرم حضرت زینب(ع) دفاع نکنیم فردا باید از حرم امام حسین(ع) دفاع کنیم.اگر جنگ در سوریه پایان نباید در عراق به پایان نخواهد رسید و اگر تروریسم در سوریه باقی بماند عراق رنگ ثبات نخواهد دید.

العامری تاکید کرد: امروز پیروزی بزرگی در سوریه رقم خورده و این خشم و عصبانیت سعودی ها و ترکیه را به دنبال داشته است و درخواست هایی برای آتش بس مطرح شده است که قبلا یعنی زمانی که داعش کنترل اوضاع را داشت مطرح نمی شد.

دبیر کل سازمان بدر عراق بیان کرد: راه نبل و الزهراء که قطع شد آخرین راه ترکها به سوی داخل سوریه بود و پایان تروریست ها در سوریه خواهد بود.