به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، سید مهدی صادقی در نشست بصیرتی که به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی در مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) پردیسان قم برگزار شد، با بیان اینکه جانمایی فاضلاب این منطقه انجام شده است، اظهار کرد: عملیات احداث آن به زودی با حضور مسئولان استانی و کشوری آغاز می‌شود.

وی به سرعت پیشرفت عمرانی شهر قم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و اضافه کرد: جانمایی و واگذاری بیمارستان هزار تخته خوابی انجام شده است که مراسم کلنگ‌زنی آن با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شود.

استاندار قم با تاکید بر اینکه ۷۶ طرح به مناسبت دهه فجر در استان قم به بهره‌برداری می‌رسد، خاطرنشان کرد: سه طرح جدیدی استان در این ایام کلنگ‌زنی می‌شود.

مراکز فرهنگی پردیسان افزایش یابد

شهردار منطقه هشت قم نیز در این جلسه، با بیان اینکه شهرداری برای توسعه منطقه هشت قم اقدامات بسیاری را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار کرد: ایمنی‌سازی تقاطع‌ها، احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، احداث بلوار مرجعیت، ایجاد فروشگاه‌های همشهری و بوستان‌های تفریحی برخی از فعالیت‌های شهرداری قم در این منطقه است.

سید عبدالله سلیمانی اضافه کرد: شهرداری منطقه هشت به منظور تأمین رفاه شهروندان دامداری‌ها و باشگاه‌های سوارکاری منطقه پردیسان را تعطیل و نخاله‌ها پراکنده را جمع‌آوری کرده است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه منطقه پردیسان نیازمند نگاه ویژه مسئولان استانی است، عنوان کرد: برای جلوگیری از ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی در این منطقه باید افزایش مراکز فرهنگی و مکان‌های تفریحی در دستور کار مسئولان استانی قرار گیرد.

شهردار منطقه هشت قم از حضور اقشار مختلف شهروندان با فرهنگ‌های متفاوت در منطقه پردیسان یاد کرد و ادامه داد: این تنوع گسترش فعالیت‌های فرهنگی را مورد تأثیر قرار می‌دهد.

مسئولان نسبت به مشکلات پردیسان نگاه ویژه داشته باشند

امام جمعه پردیسان نیز در این مراسم با اهدای لوح سپاس به ابراهیم معتمدی قائم مقام شهردار قم از عملکرد شهرداری در منطقه پردیسان تقدیر کرد.

حجت الاسلام سید صمصمام‌الدین قوامی در ابتدای این نشست با تأکید بر اینکه مسئولان باید نسبت به مشکلات پردیسان نگاه ویژه داشته باشند، اظهار کرد: برای رفع مشکل پردیسان باید دستگاه‌های اجرایی با همدلی و هم‌زبانی ظرفیت‌های خود را تجمیع کنند.

معتمدی نیز در حاشیه این نشست بصیرتی پس از غبارروبی مزار گلزار شهدای گمنام به همراه استاندار قم و دیگر مدیران استانی، در میان اهالی منطقه پردیسان حضور یافت و به صورت مستقیم به بررسی مشکلات آن‌ها پرداخت.

لازم به ذکر است، محسن بهشتی معاون عمرانی استاندار قم و سید عبدالله سلیمانی شهردار منطقه هشت دیگر سخنرانان نشست بصیرتی مذکور بودند.

استاندار قم پس از پایان این نشست، از نمایشگاه تفکیک زباله از مبدأ که با استفاده از دستاوردهای دانش آموزان هفت مدرسه پردیسان در شهرداری منطقه هشت قم برپا شده است، بازدید کرد.