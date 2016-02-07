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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۳۳

همزمان با دهه مبارک فجر؛

یادواره ۱۳ شهید فرهنگی در شهرستان هرسین برگزار شد

یادواره ۱۳ شهید فرهنگی در شهرستان هرسین برگزار شد

کرمانشاه- همزمان با دهه مبارک فجر یادواره ۱۳ شهید فرهنگی با حضور خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان هرسین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه همزمان با دهه مبارک فجر یادواره ۱۳ شهید فرهنگی با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهرستان هرسین برگزار شد.

فرماندار شهرستان هرسین در این مراسم اظهار داشت: متجاوزان بعثی در هنگام شروع نبرد نظامی عليه جمهوری اسلامی بر این باور بودند در فرصت كوتاهی  آرامش و عزت ايران را نابود می‌کنند اما شهدا و رزمندگان اسلام  با وجود كمبود امكانات و مخاطرات فراوان آرامش از دست رفته را به میهن بازگرداندند و در کمتر از دو سال با پيام الهی گونه امام(ره) بسياری از مناطق تحت تصرف رژيم بعثی آزاد و نيروهای نظامی، بسيج و مردم نيز ساماندهی شدند و موازنه قوا به نفع نيروهای ما بازگشت.

یاور محمدی دوران دفاع مقدس را دوران سرافرازی، سربلندی و دفاع از ارزش‌ها و مقدسات دانست و افزود: بیشتر شهدای ما در عنفوان جوانی مشتاقانه به سوی جبهه‌های حق علیه باطل شتافتند و جان خود را در راه حق و حقيقت فدا كردند .

وی بیان کرد: امام(ره) در مبارزات خود در سال ۴۲ استبداد شاه، معرفی اسرائيل به عنوان رژیم مظهر نفاق در منطقه و آمريكا را به عنوان مسبب گرفتاری مسلمانان را مطرح نمود و با شجاعت تمام اين سه موضوع را مورد حمله و نقد قرار داد و نقطه عطف انقلاب از همين جا کلید خورد.

 

همچنین طی مراسم دیگری واحد توليدی پرورش مرغ  گوشتی ۲۰ هزار قطعه‌ای با اعتبار ۶ ميليارد  و ۶۰۰ ميليون با حضور فرماندار هرسین در این شهرستان افتتاح شد.

 یاور محمدی در اين مراسم  صادرات را عاملی تأثير گذار در ترقی و افزايش سرمايه شركت‌ها و صنايع توليدی كوچک دانست و افزود: مسئولان جهاد كشاورزی شهرستان باید زمينه صادرات محصولات واحدهای دامی و طيور شهرستان به بازارهای منطقه‌ای را فراهم كنند .

کد مطلب 3044515

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