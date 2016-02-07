یادواره ۱۳ شهید فرهنگی در شهرستان هرسین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه همزمان با دهه مبارک فجر یادواره ۱۳ شهید فرهنگی با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهرستان هرسین برگزار شد.

فرماندار شهرستان هرسین در این مراسم اظهار داشت: متجاوزان بعثی در هنگام شروع نبرد نظامی عليه جمهوری اسلامی بر این باور بودند در فرصت كوتاهی آرامش و عزت ايران را نابود می‌کنند اما شهدا و رزمندگان اسلام با وجود كمبود امكانات و مخاطرات فراوان آرامش از دست رفته را به میهن بازگرداندند و در کمتر از دو سال با پيام الهی گونه امام(ره) بسياری از مناطق تحت تصرف رژيم بعثی آزاد و نيروهای نظامی، بسيج و مردم نيز ساماندهی شدند و موازنه قوا به نفع نيروهای ما بازگشت.

یاور محمدی دوران دفاع مقدس را دوران سرافرازی، سربلندی و دفاع از ارزش‌ها و مقدسات دانست و افزود: بیشتر شهدای ما در عنفوان جوانی مشتاقانه به سوی جبهه‌های حق علیه باطل شتافتند و جان خود را در راه حق و حقيقت فدا كردند .

وی بیان کرد: امام(ره) در مبارزات خود در سال ۴۲ استبداد شاه، معرفی اسرائيل به عنوان رژیم مظهر نفاق در منطقه و آمريكا را به عنوان مسبب گرفتاری مسلمانان را مطرح نمود و با شجاعت تمام اين سه موضوع را مورد حمله و نقد قرار داد و نقطه عطف انقلاب از همين جا کلید خورد.

همچنین طی مراسم دیگری واحد توليدی پرورش مرغ گوشتی ۲۰ هزار قطعه‌ای با اعتبار ۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون با حضور فرماندار هرسین در این شهرستان افتتاح شد.

یاور محمدی در اين مراسم صادرات را عاملی تأثير گذار در ترقی و افزايش سرمايه شركت‌ها و صنايع توليدی كوچک دانست و افزود: مسئولان جهاد كشاورزی شهرستان باید زمينه صادرات محصولات واحدهای دامی و طيور شهرستان به بازارهای منطقه‌ای را فراهم كنند .