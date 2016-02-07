راهکارهای سیاسی برای بحران های منطقه ای ارائه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، احمد بن حلى معاون دبیر کل اتحادیه عرب امروز یکشنبه با هیاتی از پارلمان اروپا که ریاست آن را «المار بروک» رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا برعهده داشت، در مقر این اتحادیه دیدار کرد.

وی در این دیدار با تاکید بر اینکه مساله فلسطین راهکار و کلید صلح و امنیت منطقه است، خطاب به اعضاء هیات اروپایی تصریح کرد: اتحادیه عرب مشغول رایزنی و مشاوره برای نحوه طرح مسئله شهرک سازی صهیونیست ها در اراضی فلسطینیان به منظور ارائه به شورای امنیت است. وی با بیان اینکه این اتحادیه در صدد برپایی کنفرانسی بین المللی با محوریت حل مساله فلسطین است، بر اهمیت طرح اقدام فرانسه برای برپایی کنفرانس جهانی حل نزاع فلسطین-رژیم صهیونیستی نیز تاکید کرد.

بن حلی افزود: در این دیدار ضمن تاکید بر ضرورت ارائه راهکارهای سیاسی برای حل بحران های یمن، سوریه، لیبی و عراق درخواست کردیم که اروپا و جامعه جهانی که در سال های گذشته نسبت به مساله فلسطین کم توجهی کرده، مجددا بدین موضوع اهتمام ورزد.

از سوی دیگر رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا نیز در این دیدار ضمن بیان اینکه ۹۹/۵ درصد از قربانیان تروریسم در سوریه مسلمان هستند بر لزوم همکاری به منظور نابودی عوامل ایجاد تروریسم به صورت ریشه ای و پایان دادن جنگ سوریه و عراق تاکید کرد.

وی افزود: پدیده تروریسم در این دو کشور موجب افزایش شمار آوارگان شده است.