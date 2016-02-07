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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۴۴

ناتو پرتاب موشکی کره شمالی را محکوم کرد

ناتو پرتاب موشکی کره شمالی را محکوم کرد

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) پرتاب موشک دوربرد کره شمالی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناتو ضمن محکوم کردن پرتاب موشک دوربرد کره شمالی در روز یکشنبه آنرا نقض صریح قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دانست.
 

دبیرکل ناتو،ینس استولتنبرگ در این خصوص گفت: پرتاب این موشک دوربرد با استفاده از فن آوری موشک های بالستیک را که بعد از آزمایش اتمی ۶ ژانویه توسط این کشور صورت گرفته است را شدیدا محکوم میکنم.
دبیرکل ناتو  در ادامه گفت:این آزمایش موشکی نقض صریح ۵ قطعنامه‌ شورای امنیت بود که مکررا از کره شمالی خواسته است تا تمام فعالیتهای مربوط به برنامه موشک های بالستیک خود را به حالت تعلیق در آورد و به تعهدات قبلی خود پایبند باشد و دیگر هیچ آزمایش هسته ای و همچنین آزمایش موشک بالستیک را انجام ندهد.

ینس استولتنبرگ،از کره شمالی خواست از انجام هر گونه اعمال تحریک آمیز و تهدید کننده از طریق آزمایش موشک های بالستیک خودداری کند

 

 

 

کد مطلب 3044519
پیمان یزدانی

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