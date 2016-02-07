اقتصاد نفتی اداره کشور را دچار مشکل کرده است/ وحدت دستاورد انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز که به مناسبت هفتمین روز از دهه مبارک فجر در راس هیئتی برای افتتاح پروژه های شاهرود به این شهرستان سفر کرده بود پیش از ظهر یکشنبه ضمن حضور در مدرسه دخترانه هاجر موسوم به موسسه آموزشی ۱۲کلاسه مسکن مهر در جمع مسئولان نهادهای اجرایی ضمن اشاره به خدمات ارائه شده نظام در یکسال اخیر، ابراز داشت: دو راه درآمد برای کشور از سال های پیش تا کنون وجود دارد که نخستین آن ها نفت و دیگری مالیات است همچنین با شرایط امروزی قیمت نفت در بازار جهانی و اوضاع نامساعد اقتصادی هر دو این درآمدها برای دولت کاهش یافته اند پس دولت به ویژه استانداری سمنان نگاه ویژه ای به جذب سرمایه گذار در بخش های خصوصی دارد.

وی افزود: در دهه فجر انقلاب اسلامی ۱۱۸پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان شاهرود با ۷۳میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسیده و می رسد که این میزان اعتبار بیش از دو برابر پروژه های دهه فجر سال پیش به شمار می رود لیکن این مهم نشان دهنده نگاه ویژه دولت به سرمایه گذاری و همچنین اجرای طرح های اقتصادی و عمرانی حتی با مشکلات تخصیص اعتبارات است.

امام به مردم درس وحدت و همدلی دادند

استاندار سمنان با بیان اینکه خودباوری بزرگترین ویژگی انقلاب اسلامی برای ملت ایران بود، گفت: انقلاب اسلامی برای مردم ما خودباوری و تحول را به همراه آورد که این دو اصل مهم در کنار دم مسیحایی حضرت امام خمینی(ره) باعث نوسازی در باورهای مردم و در نهایت شکل گیری انقلاب شد.

خباز با بیان اینکه امام راحل(ره) درس وحدت و همدلی را به مردم ایران دادند، ابراز داشت: بنیانگذار انقلاب اسلامی آنچنان تاثیری در جامعه و بر مردم گذاشتند که جوان مادی و پرسه زن کوی و برزن بدل به مجاهد فی سبیل الله شد و راه انقلاب را در پیش گرفت و دم مسیحایی ایشان در کالبد وجودی تک تک افراد جامعه ایجاد خود باوری و تحول کرد.

وی افزود: این خودباوری در نهایت وقتی با ایمان به هدف و رهبری واحد کاریزماتیک امام خمینی(ره) ترکیب شد در نهایت جامعه را به وحدتی مثال زدنی رساند و ما به وسیله امام راحل(ره) به عظمت، عزت و سربلندی رسیدیم و امروز برای کشورهای همسایه و جهان الگوی نظامی مقتدر و انقلابی هستیم.

ملت ایران به دست امام (ره) به اوج رسید

استاندار سمنان همچنین با بیان اینکه ملت ما به وسیله امام راحل(ره) به اوج عظمت رسیدند، گفت: خودباوری آن روز انقلاب اسلامی ایران به دلیل راست قامتی جوانان مومن و انقلابی و همچنین رهبری مدبرانه حضرت امام(ره) نتیجه جز عظمت و عزت برای ایران اسلامی به دنبال نخواهد داشت و این عظمت و بزرگی است که امروز ایران اسلامی را پیروز مذاکراتی می کند که یکسوی آن شش قدرت جهانی هستند.

خباز هجوم سرمایه گذاران و وجود فرصت های فراوان سرمایه گذاری در ایران اسلامی را یکی از دستاوردهای دیگر انقلاب اسلامی و امنیت در این نظام مقدس دانست و افزود: امروز سرمایه گذاران خارجی همه راهروهای اتاق بازرگانی ایران را مشغول ساختند و این جز وجود پتانسیل های فراوان، عزت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه بین المللی دلیل دیگری نخواهد داشت.

وی ادامه داد: باید بدانیم که عزت و سربلندی را مدیون خون شهیدانی هستیم که با رفتنشان نهال تازه جان گرفته ای را که امام خمینی(ره) غرس ساختند را آبیاری کرده و امروز برکات و ثمرات این درخت تنومند بر ما و نسل های جوان انقلاب اسلامی ثمر بخش است.

۴۵۷ مورد اشتغال زایی ره آورد دهه فجر برای شاهرود

معاون استاندار سمنان و فرماندار شهرستان شاهرود نیز در این مراسم ضمن بیان گزارشی از اقدامت انجام شده طی یکسال گذشته، گفت: در دهه فجر سال جاری افتتاح ۱۱۸پروژه با اعتبار ۷۳ میلیارد تومان در حالی انجام می پذیرد که مجموع اعتبارات طرح های عمرانی و اقتصادی افتتاح شده در سال گذشته به ۳۵میلیارد تومان نیز نمی رسید که این نشان از رشد دو برابری اعتبارات حوزه عمران و اقتصاد در شاهرود دارد.

سید محمدرضا هاشمی درباره سهم بخش های مختلف شاهرود از پروژه های دهه فجر توضیح داد: در این ایام بخش بیارجمند شاهد افتتاح ۱۲پروژه با اعتبار هفت میلیارد تومان، بسطام با ۴۱پروژه و اعتبار ۳۳میلیارد تومان، شاهرود با ۳۹پروژه و ۲۶میلیارد تومان و بخش مرکزی با ۲۶ پروژه و هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خواهند بود که در مجموع این طرح ها در بخش اقتصادی برای ۱۷۷ نفر و در بخش عمرانی برای۱۸۰نفر شغل ایجاد کرده اند.

وی درباره میزبانی شاهرود در مسابقات کشوری ووشو افزود: یکی دیگر از رویدادهای مهم دهه فجر در شهرستان برگزاری مسابقات کشوری این رشته ورزشی با حضور ۳۱ استان است که این نشان دهنده پتانسیل شهرستان در میزبانی رویداد های مهم کشوری است.

۱۵طرح نوسازی مدارس استان سمنان افتتاح شد

مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان هم در این مراسم با بیان اینکه ۹۳درصد بودجه نوسازی مدارس استان تخصیص یافته است، این مهم را نوعی رکورد برای دستگاه های اجرایی خواند و گفت: از ۲۵پروژه قابل افتتاح این نهاد در استان طی ایام دهه فجر، ۱۵پروژه نوسازی مدارس با اعتبار ۱۶میلیارد تومان تا کنون افتتاح شده که سهم شاهرود از این پروژه ها سه مدرسه است.

علی دربانی درباره مدرسه ۱۲کلاسه مسکن مهر شاهرود نیز توضیح داد: این مدرسه با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان و در زمینی به مساحت یک هزار و ۷۵۶متر مربع زیربنا در ۱۲کلاس شامل آزمایشگاه، کلاس درس، دفترخانه، نمازخانه، سالن جلسات، آبخوری به مساحت ۵۶ متر مربع، اتاق بهداشت، اتاق مشاوره، ۱۲۰متر فضاسازی و کارگاه آموزشی به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: هم اکنون ۲۶پروژه مدارس نوسازی شده در استان سمنان وجود دارد که این مهم نشان دهنده نگاه مثبت دولت یازدهم به مقوله نوسازی مدارس و تعلیم و تربیت است.

کمبود فضاهای آموزشی در استان سمنان

معاون آموزشی و پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز ضمن بیان اینکه ۱۱۳هزار دانش آموز در استان تحصیل می کنند، گفت: این تعداد دانش آموز در یازده شهر و در ۸۴۰ فضای آموزشی مشغول به تحصیل هستند اما متاسفانه ۳۰مجموعه آموزشی در این استان همچنان به صورت دو شیفت اداره می شوند.

محمدرضا شعبانی با اشاره به وجود ۱۰مدرسه دو شیفت در شهرستان شاهرود بیان داشت: این تعداد کلاس دو شیفت نشان دهنده کمبود فضاهای آموزشی در شاهرود است که در تجهیز و ساخت آن ها نگاه ویژه دولت، مسئولان، بخش خصوصی و همچنین امناء مدارس این استان را می طلبد.

وی افزود: با وجود پتانسیل های بسیار بالای استان سمنان می توان با برنامه ریزی بهتر در جذب اعتبارات شاهد رفع کمبودهای فضاهای آموزشی بود.

پارک علم وفناوری مورد حمایت دولت است

پارک علم و فناوری شاهرود دومین مقصد استاندار سمنان در سفر یک روزه به شاهرود بود، خباز در خلال افتتاح ساختمان مرکز تحقیقات این پارک گفت: وجود پارک های علم و فناوری می توانند عقب افتادگی ۱۰۰ساله ما از علم روز را جبران کنند.

محمدرضا خباز با بیان اینکه تهیه چارت سازمانی پارک علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری نشان از اهمیت این مراکز علمی دارد، ابراز داشت: مجموعه استانداری و بدنه دولت یازدهم نگاه ویژه ای به موضوع تولید علم در داخل کشور دارد چرا که معتقدیم در این مکان ها کارهای بنیادین و ریشه ای صورت می پذیرد.

مراحل ساخت مرکز رشد پارک علم و فناوری شهرستان شاهرود در زمینی به وسعت دو هزار و ۴۱۹متر مربع و دارای هشت دفتر کار، هفت آزمایشگاه، دو سالن جلسات، ۳۲ اتاق استقرار شرکت های دانش بنیان، موتورخانه مرکزی و اتاق تاسیسات از سال۸۸ آغاز و تا سال۹۳ به اتمام رسیده است.

مخزن آب شرب شهری شاهرود افتتاح شد

افتتاح مخزن پنج هزار متر مکعبی ذخیره آب شاهرود با هدف افزایش ذخیره این مایع حیاتی و کمک به تکمیل وزن بندی شبکه آب شهری شاهرود و استاندارد سازی فشار آب شرب با جمعیت تحت پوشش ۲۵هزار نفر و اعتباری بالغ بر یک ۱۲۰میلیون تومان سومین پروژه ای بود که در خلال سفر یکروزه استاندار سمنان به شاهرود مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین مجتمع ۳۶واحدی حجاب اوقاف و امور خیریه با هدف افزایش سهم موقوفه و مشارکت بخش خصوصی و افتتاح مرکز آزمون مهارت های بالینی بیمارستان امام حسین(ع) از دیگر پروزه های افتتاح شده در این روز بود.

اجرای روشنایی حدفاصل میدان مرحوم حسینی شاهرودی تا گلوگاه با اعتبار یک میلیارد و ۲۷۰میلیون تومان به طول ۱۰کیلومتر و از محل اعتبارات ملی و راهداری و حمل نقل استان سمنان، افتتاح استخر ذخیره آب روستای قلعه نو خرقان با ظرفیت ۱۰۰هزار متر مکعب و ۴۶۷میلیون تومان اعتبار در کنار افتتاح سردخانه دو هزار تنی شاهوار سایر طرح های افتتاح شده همزمان با هفتمین روز از دهه مبارک فجر در شاهرود بودند.