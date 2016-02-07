با یک مشت بچه استقلال را متوقف کردیم/ توپ آخر استقلال اهواز گل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش بختیاری‌زاده در پایان دیدار این تیم مقابل استقلال تهران که در ورزشگاه آزادی برگزار شد و با تساوی یک بر یک خاتمه یافت، به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس گفت: رسانه ها تیم جوان ما را مورد لطف قرار می دهند. بعد از اینکه گل را زدیم تعادلم را از دست دادم. به خاطر اینکه با یک بچه برابر یکی از بهترین تیم های ایران بازی کردیم.

وی افزود: پاس ها در یک سوم دفاعی پشیزی ارزش ندارد اما ما این کار را کردیم و در ضد حملات با برنامه هایی که داشتیم و با جسارت به دروازه حریف حمله کردیم و موقعیت های زیادی را هم ایجاد کردیم. امروز با کمترین امکانات با چون و کلت کمری جلوی توپ و تانک ایستادم. از آقای یعقوبی مدیرعامل استقلال اهواز هم تشکر می کنم که از جوانگرایی ما حمایت کرد.

بختیاری زاده خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم تیم ملی فوتبال ایران مجددا در آسیا آقایی کند باید به جوانان خوزستانی پر و بال بدهیم. گذشته های تیم ملی این را نشان می دهد که خوزستانی ها چه نمایش عالی در تیم ملی داشته اند. باید دوباره به جوانان خوزستانی بها داد.

وی در مورد صحنه بحث برانگیز دقیقه آخر و ضربه ایستگاهی که بازیکنانش زدند و طالب لو دفع کرد گفت: قطعا این توپ گل شد. من از راه دور دیدم که این صحنه گل شد. موعد بنیادی فر داور خوبی است و آینده خوبی هم دارد اما روی دو گل تمرکز لازم را نداشت. برابر استقلال خوزستان هم داور مسابقه دو اشتباه غیر عمد داشت و ما باختیم. بعد از بازی به من زنگ زدند و گفتند که در داوری ریز نشو چرا که او را چهار جلسه محروم کردیم اما آقای داور الان دارد خیلی جنتلمن در لیگ قضاوت می کند.

