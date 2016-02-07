خوش شانس بودیم که مقابل صبا گل تساوی را دریافت نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار غروب یکشنبه در نشست خبری پس از پایان دیدار تیم‌های صبای قم و راه آهن در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال که با نتیجه یک بر صفر با برتری راه آهن در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، اظهار داشت: در نیمه اول خوب کار کردیم و توانستیم بازی را اداره کنیم و روی ضد حملات نیز خطرناک ظاهر شویم و اگر بازیکنان ما دقت بیشتری داشتند می‌توانستیم بیش از یک گل به ثمر برسانیم.

وی افزود: پیروزی بر صبا با توجه به توان فنی این تیم آن هم در قم برای ما شیرین است و توان و قدرت راه آهن را نشان می‌دهد البته صبا تیم بسیار خوبی نشان داد و خوش شانس بودیم که گل تساوی را دریافت نکردیم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن گفت: آن‌ها در نیمه دوم بهتر از ما بودند و چند موقعیت گل خوب را داشتند البته تاکتیک صبا بیشتر بازی مستقیم بود و ما مجیور بودیم عقب بنشینیم و بازی دفاعی را در دستور کار قرار دهیم.

صبا تیم قدرتمندتری شده است

تارتار بیان داشت: حضور من در گذشته در صبا در شناخت من از این تیم و پیروزی امروز ما اثرگذار بود البته صبا نسبت به زمان حضور من تغییرات زیادی کرده است و تیم قدرتمندتری شده است.

وی عنوان کرد: امروز از ۲ بازیکن امید استفاده کردیم و چند بازیکن جوان در ترکیب ما بودند و تجربه بازیکنان قدیمی‌تر به نفرات جوان ما کمک می‌کند ضمن این که از نظر بازیکن شرایط خوبی نداشتیم و برخی بازیکنان ما با آمپول در ترکیب تیم قرار گرفتند.

سرمربی راه آهن درباره اتلاف وقت بازیکنان این تیم تصریح کرد: طبیعی است تیمی که بعد از ۱۰ هفته نبردن وقتی یک بر صفر از حریف عقب بیفتد استرس می‌گیرد اما من همواره به بازیکنانم گفتم با وقت‌کشی و افتادن روی زمین نباید دنبال نتیجه باشیم.