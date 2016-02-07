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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۴۸

سرمربی سپاهان اصفهان:

شانس گلزنی نداشتیم/ شایسته پیروزی در این بازی بودیم

شانس گلزنی نداشتیم/ شایسته پیروزی در این بازی بودیم

اهواز ـ سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: شانس گلزنی را نداشتیم و با یک نتیجه گیری معلوم می شود که گلزنی در این بازی کار سختی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایگور استیماچ عصر امروز یکشنبه پس از شکست یک بر صفر سپاهان مقابل فولاد خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: در این مسابقه شانس گلزنی نداشتیم و با یک نتیجه گیری معلوم می شود که گلزنی در این بازی کار سختی بود.

وی با اشاره به اینکه در مجموع شایسته پیروزی این بازی بودیم، افزود: بازی با تیم پرسپولیس فشار بسیار زیادی را روی بازیکنان تیم وارد کرده بود و همین مسئله هم باعث خستگی شاگرادنم شده بود.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان تصریح کرد: شرایط بازیکنان و بازی در نیمه دوم این دیدار کم کم بهتر شد. البته نباید این مسئله را فراموش کرد که سپاهان در این بازی علی کریمی و پادوانی را در اختیار نداشت.

استیماچ بیان کرد: فولاد فشار زیادی را متحمل شده و برای همین هم شرایط خوبی در جدول ندارد. البته این تیم بازیکنان فوق العاده ای دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فولاد خوزستان امروز در ورزشگاه غدیر اهواز میزبان تیم سپاهان اصفهان بود و موفق شد با یک گل حریف خود را شکست دهد.

کد مطلب 3044525

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