به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی غروب یکشنبه در نشست خبری پس از پایان دیدار تیمهای صبای قم و راه آهن در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال که با شکست یک بر صفر تیم صبا در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، اظهار داشت: در بازی امروز بد کار نکردیم و بازی رو به جلویی را ارائه کردیم اما موقعیتهای ما تبدیل به گل نشد و فوتبال روی بد خود را به صبا نشان داد.
وی افزود: بازیکنان تیم ما در زمین زحمت زیادی میکشند اما توپهای ما به گل تبدیل نمیشود و دقت کافی را برای گلزنی نداریم و هر قدر که خوب کار کنیم اما نتوانیم به گل برسیم برای ما سودی ندارد.
سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: راه آهن پس از گل خود به دنبال ضد حمله بود و در لاک دفاعی فرو رفت و توانست گل پیروزی را حفظ کند و در یک سوم دفاعی خود مشغول دفاع کردن بود.
دایی بیان داشت: موقعیت گل زیادی را از دست دادیم و در این بازی هم مثل بازی با گسترش فولاد به اشتباهات فردی باختیم و وقتی موقعیتهای تک به تک را از دست میدهیم به تیم لطمه وارد میشود.
وی عنوان کرد: در بازیهای اخیر خودمان نبودهایم و همه تیمها برای ما بازی میکنند و نتایج به سود ما رقم میخورد اما ما برای خودمان کاری نمیکنیم.
سرمربی صبای قم تصریح کرد: بازیکن جوان را به میدان میفرستیم اما جوان تلاشی برای نشان دادن خودش نمیکند و فقط توپ را نگاه میکند در حالی که انتظار ما از نفرات جوان بیشتر است.
دایی اظهار داشت: تیمی میخواهیم که بازیکنان خود را فدای گروه و مجموعه کند البته تلاش زیادی صورت میگیرد اما کافی نیست و وقتی گل نزنیم مشکلات به قوت خود باقی است.
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