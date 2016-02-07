به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عزیزپور عصر یکشنبه در جلسه شورای شهر خرم آباد با اشاره به بودجه سال ۹۵ شهرداری خرم آباد اظهار داشت: در مجموع بودجه پیش بینی شده برای شهرداری خرم آباد طی سال آینده ۱۴۴ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه این میزان بودجه شامل اعتبارات جاری و همچنین عمرانی شهرداری خرم آباد است عنوان کرد: میزان بودجه جاری شهرداری خرم آباد برای سال آینده ۶۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد با بیان اینکه ۴۶ درصد مجموع بودجه شهرداری خرم آباد مربوط به اعتبارات جاری این نهاد است گفت: بودجه جاری شهرداری خرم آباد شامل چهار فصل و ۲۰ ماده است.

عزیزپور با بیان اینکه میزان اعتبارات عمرانی شهرداری خرم آباد نیز بالغ بر ۷۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است گفت: این میزان اعتبار نیز برای اجرای ۹ برنامه عمرانی در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: ۵۴ درصد بودجه شهرداری خرم آباد برای اجرای اقدامات عمرانی این نهاد پیش بینی شده است.

عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد یادآور شد: بودجه پیش بینی شده سال ۹۵ شهرداری خرم آباد بدون میزان بودجه سازمانهای این نهاد نسبت به بودجه امسال ۲۴ درصد افزایش یافته است.

عزیزپور با بیان اینکه اعتبارات تملک دارایی و همچنین کمک های استانداری در بودجه امسال ۱۱ میلیارد تومان بوده است گفت: این میزان در سال آینده به ۱۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.