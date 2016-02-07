توقف بدموقع استقلال برابر قعرنشین/ پای صدرنشین روی پوست موز

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر عصر امروز یکشنبه بین تیم های فوتبال استقلال تهران و استقلال اهواز از ساعت ۱۷ آغار شد که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند. امید ابراهیمی (۲۸) برای تیم استقلال تهران و حمزه خذیروای(۵۸) برای استقلال اهواز گل زدند.

در این بازی که در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور کمتر از پنج هزار تماشاگر برگزار شد تیم اهواز دقایق ابتدایی نیمه اول تلاش کرد موقعیت هایی را روی دروازه میزبان ایجاد کند که البته موفق به این کار هم شد اما نتوانست دروازه وحید طالب لو که جانشین رحمتی محروم شده بود را باز کند.

درحالی که استقلال هم خیلی خوب بازی نمی کرد امید ابراهیمی در دقیقه ۲۸ روی یک ضربه ایستگاهی به زیبایی دروازه مهمان اهوازی را باز کرد. بعد از این گل بازی آرام و بدون موقعیت خطرناک دنبال شد و در نهایت نیمه اول با برتری آبی پوشان تهرانی به پایان رسید.

در نیمه دوم تیم اهوازی برای رسیدن به گل تساوی تلاش زیادی از خود نشان داد و بارها صاحب موقعیت نیز شد اما تنها یک بار توانست در دقیقه ۵۸ توسط خذیراوی به گل تساوی دست پیدا کند. این تیم البته در ضد حملات صاحب موقعیت های دیگری هم شد اما نتوانست از آنها استفاده کند.

با این تساوی استقلال تهران ۳۶ امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال خوزستان صدرنشین ماند. استقلال اهواز ۸ امتیازی شد و همچنان در قعر جدول باقی ماند.