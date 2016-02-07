۸۰۰ میلیارد تومان پروژه در بندرامیرآباد بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی در سالن شماره یک استانداری مازندران با اشاره به بهره بردرای طرح های ۸۰۰ میلیارد تومانی در بندر امیر آباد گفت: باید یک پروژه مناسب در حوزه اقتصادی به‌ویژه اقتصاد مقاومتی تعریف شود و تاکنون سه پروژه مهم به ارزش ۳۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی بابیان اینکه فرمانداران هر شهرستان تا پایان سال یک پروژه در راستای اجرای طرح‌های اقتصادی در روستاها ارائه دهند، اظهار داشت: با توجه به وجود ۲۲ شهرستان در استان فرمانداران ۲۲ پروژه را در حوزه کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات تا پایان سال جاری باید ارائه دهند.

وی با اعلام اینکه فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی پیگیری اعتبارات و بودجه خود را جدی گیرند، تصریح کرد: باید با پیگیری و جدیت بهترین جذب اعتبارات را داشته باشند.

استاندار مازندران بابیان اینکه واگذاری طرح و پروژه‌های اجرایی به بخش خصوصی بسیار مهم است، افزود: حضور بخش خصوصی در واگذاری طرح‌ها برای اتمام پروژه‌ها بسیار مؤثر است و باید تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها جذب و طرح‌هایی که سازمان بسیج سازندگی می‌تواند دنبال کند را به آن واگذار کنیم.

وی با اعلام اینکه در هفته دولت سال جاری ۷۶۲ پروژه به ارزش ۴۷۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید، گفت: در دهه فجر سال جاری ۷۱۳ پروژه به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در خصوص انتخابات، گفت: تاکنون همه امکانات و ملزومات برای برگزاری انتخابات مجلس و مجلس خبرگان در هفتم اسفند سال جاری آماده است.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه فرمانداران باید محوریت کار خود را در حوزه اقتصاد مقاومتی و تولید در روستاها پیگیری کنند، گفت: در مازندران در حوزه شاخص‌های روستایی ازجمله جمعیت، اشتغال و تولید در روستاها موفق نبوده‌ایم.