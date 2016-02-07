یکی از روزهای بد استقلال بود/ از هواداران عذرخواهی می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از تساوی یک بر یک عصر یکشنبه استقلال برابر استقلال اهواز ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: قبلا نیز گفته بود که نباید این حریف را دست کم بگیریم. آنها بسته بازی کردند و به دنبال استفاده از ضد حملات بودند.

وی ادامه داد: وقتی حریف بازی را بسته بود و دفاعی بازی می کرد بازیکنان ما عصبانی شدند و حتی می توانستیم این بازی را بازنده باشیم. با این حال جا دارد از هواداران عذرخواهی کنم که حضور خوبی داشتند و حمایت کردند اما ما خوب نبودیم. استقلال یکی از روزهای بدش را پشت سر گذاشت.

وی افزود: استقلال اهواز بسیار خوب بازی کرد و با جسارت بالایی که بازیکنان این تیم داشتند موقعیت هایی را روی دروازه ما ایجاد کردند اما همانطور که گفتم آنها به دنبال ضد حمله بودند و بازی تدافعی را به نمایش گذاشتند.

مظلومی در مورد اینکه آیا هیات مدیره در ترکیب استقلال دخالت می کند و از عملکرد فنی تیم راضی نیست گفت: اینها همه شایعاتی است که مطرح می شود و به هیچ عنوان این مسئله صحبت ندارد و ما اجازه نمی دهیم کسی در کار فنی دخالت کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا با نتایجی که تیمش گرفته است به قهرمانی آبی پوشان امیدوار است گفت: قطعا همینطور خواهد بود و تیم ما دوباره به روزهای خوبش بازخواهد گشت و به پیروزی هایی که لازم است خواهد رسید.

مظلومی در مورد بازی ندادن به آرش برهانی و قراردادن او خارج از فهرست 18 نفره استقلال گفت: آرش بازیکن بزرگی است اما در این بازی سعی کردیم به جوانان تیم بازی بدهیم. شاید برای هفته بعد آرش را در ترکیب استقلال قرار دادیم.